Boyacá Chicó le ganó 1-0 al Atlético Bucaramanga y le quitó el invicto en la Liga BetPlay

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El Atlético Bucaramanga perdió este viernes 23 de octubre su condición de único invicto de la Liga BetPlay II-2026. El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Peirano cayó 1-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en el partido de la fecha 16 del campeonato, que se disputó a puerta cerrada.

La derrota cobra mayor peso porque llegó ante uno de los equipos más comprometidos de la tabla: el conjunto ajedrezado, que pelea por no descender, se quedó con los tres puntos y le cortó la racha al Leopardo justo cuando estaba a un paso de igualar una marca histórica.

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Así fue el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga

El compromiso comenzó a las 6:00 de la tarde en la capital boyacense. Bucaramanga fue el primero en avisar: en los minutos iniciales llegó con peligro al arco rival, pero el guardameta local respondió con una buena intervención.

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Chicó respondió y estuvo muy cerca de abrir el marcador hacia el minuto 20, cuando el travesaño le negó el gol en dos oportunidades en la misma jugada. Bucaramanga también tuvo su opción antes del descanso, aunque no consiguió definir con precisión, y la primera mitad terminó sin goles.

Para la segunda parte, Peirano movió el equipo: ingresó Jhon F. Salazar por Aldaír Gutiérrez y el Leopardo pasó a jugar con línea de cuatro en el fondo. Al minuto 57 llegaron tres cambios más, con el ingreso de Luis Mateus, Omar Albornoz y Leonardo Flores en reemplazo de Diego Novoa, Freddy Hinestroza y Fabry Castro.

Sin embargo, el golpe llegó del lado local: al minuto 64, Boyacá Chicó anotó el único gol del partido y se puso 1-0 arriba.

El Bucaramanga buscó el empate hasta el final. Al minuto 80, Fabián Sambueza estrelló un tiro libre en el palo, y al 83 Emerson Batalla quedó mano a mano con el arquero, pero su remate se fue cerca. En el cierre ingresó Brandon Caicedo por Nilson Castrillón, aunque el marcador ya no se movió en los cinco minutos de adición.

Se acabó el invicto del Atlético Bucaramanga

El Leopardo llegaba a Tunja como el único equipo sin derrotas del campeonato, con 13 partidos sin perder: seis victorias y siete empates que le daban 25 puntos y lo ubicaban en la quinta casilla, con una diferencia de gol de +10.

De no haber perdido, el cuadro santandereano habría igualado las 14 fechas de invicto, la racha más larga de su historia, que el club alcanzó en el primer semestre de 2024 con Rafael Dudamel y en el primer semestre de 2026 con Leonel Álvarez.

El equipo ya venía de dos empates consecutivos como local en el estadio Américo Montanini: 1-1 ante Águilas Doradas y 1-1 frente al líder América de Cali.

Un triunfo de oxígeno para Boyacá Chicó

Para Boyacá Chicó, la victoria es un respiro en medio de una temporada muy complicada. El equipo llegó al partido en el puesto 17, con apenas 12 puntos y una diferencia de gol de -14, tras caer en la jornada anterior frente al Deportivo Pereira. Con este resultado sube a 15 unidades y mantiene viva su lucha por la permanencia en la primera división.

Antecedentes entre Chicó y Bucaramanga

En el primer semestre de 2026, el Atlético Bucaramanga goleó 5-0 a Boyacá Chicó en el Américo Montanini. Sin embargo, Tunja volvió a ser una plaza difícil para los santandereanos: en la última visita por Liga, en 2025, el conjunto ajedrezado también se impuso 1-0, el mismo marcador de este viernes.

¿Qué sigue para el Atlético Bucaramanga?

Pese a la derrota, el Bucaramanga se mantiene con 25 puntos en la zona alta de la tabla. El reto para Pablo Peirano será recuperar rápidamente la confianza y volver al triunfo en las próximas fechas para asegurar su lugar entre los ocho equipos que avanzan a la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026.

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