Con penalti de Luciano Pons, Bucaramanga igualó 1-1 con Nacional en el Montanini

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﻿Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional empataron 1-1 la noche de este lunes en el estadio Américo Montanini, en el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2026. Los dos goles llegaron desde el punto penal: Edwin Cardona adelantó a la visita en el arranque y Luciano Pons igualó para el 'Leopardo' en el segundo tiempo.

Un golpe temprano

Apenas iban cuatro minutos cuando el árbitro Jhon Ospina sancionó penalti a favor de Nacional por una mano de Nilson Castrillón dentro del área. Edwin Cardona tomó la responsabilidad y al minuto 7 puso el 0-1 para el conjunto verdolaga. El volante antioqueño vio después la tarjeta amarilla, al minuto 42.

Bucaramanga intentó reaccionar con Fabián Sambueza como generador de juego y con Luciano Pons, que alcanzó a probar al arco antes del descanso, pero el equipo de Pablo Peirano se fue al camerino abajo en el marcador.

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Pons, otra vez decisivo

En el complemento, Nacional tomó el control del partido y generó las opciones más claras. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 73, el local recibió un penalti que le cambió la cara a la noche. Pons lo ejecutó tres minutos después y venció a Franco Armani para el 1-1 al minuto 76.

Con este gol, el delantero argentino llega a ocho anotaciones en el semestre y alcanza a Emerson Batalla como máximo artillero del equipo santandereano. Entre los dos ya suman 16 goles.

En el cierre, Peirano movió el banco con tres cambios al minuto 85 y Nacional adelantó líneas en busca del triunfo. El juez adicionó cuatro minutos, pero el marcador ya no se movió.

Así quedan en la tabla

Con el punto, Nacional llega a 36 unidades y Bucaramanga sube a 29, a falta de que se completen los demás resultados de la fecha. El 'Leopardo', que ya tenía prácticamente asegurado su cupo en los cuadrangulares, además mantuvo el invicto como local en el semestre.

Lo que viene

Bucaramanga visitará a Jaguares de Córdoba el domingo 8 de noviembre, mientras que Nacional recibirá a Deportivo Pereira el sábado 7 de noviembre en Medellín.