“Como se lo merece”: Policía entrega su máxima condecoración a De la Espriella

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este miércoles 4 de noviembre la máxima condecoración de la Policía Nacional, durante una ceremonia realizada en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá. El reconocimiento fue otorgado por la institución como muestra de agradecimiento al respaldo que el mandatario ha expresado hacia los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública.

Durante el acto protocolario, representantes de la Policía destacaron el acompañamiento del jefe de Estado a la institución, que cuenta con más de 187.000 uniformados en todo el territorio nacional. La distinción fue entregada en medio de un mensaje de reconocimiento a su gestión y al compromiso manifestado con el fortalecimiento de las capacidades de la Policía.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia se presentó cuando un representante de la institución, al hacer entrega de la condecoración, expresó: “Como se lo merece usted, señor presidente”, palabras que quedaron registradas en el video divulgado por la revista Semana.

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Tras recibir el reconocimiento, De la Espriella agradeció el gesto y reiteró su cercanía con la institución. “Ustedes saben lo que yo quiero a la Policía”, manifestó el mandatario, quien también expresó su intención de continuar trabajando de manera conjunta con los uniformados para fortalecer las condiciones en las que desarrollan sus funciones.

La condecoración se produce días después de que el presidente participara en el Encuentro de Comandantes de Policía 2026, realizado el pasado 29 de octubre. Durante esa reunión, el jefe de Estado manifestó su respaldo a los integrantes de la institución que cumplen sus responsabilidades conforme a la Constitución y la ley, pero también advirtió que su Gobierno mantendrá una posición estricta frente a posibles actos de corrupción.

Este no es el primer reconocimiento que recibe el mandatario por parte de integrantes de la Fuerza Pública. El pasado 23 de octubre, durante un encuentro con generales y almirantes, representantes de las Fuerzas Militares le entregaron un símbolo institucional como expresión de unidad y trabajo conjunto, gesto que también fue agradecido públicamente por el presidente.

Con esta nueva distinción, la Policía Nacional expresó su reconocimiento al respaldo institucional del Gobierno. La ceremonia se desarrolló en medio de los compromisos anunciados por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad, mejorar las capacidades operativas de la Fuerza Pública y mantener la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales.