Bucaramanga recibe al líder Nacional en el Montanini con la mira puesta en los cuadrangulares

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Bucaramanga, 2 de noviembre de 2026. El estadio Américo Montanini será escenario de un duelo de la parte alta de la tabla. Atlético Bucaramanga recibe a Atlético Nacional este lunes por la fecha 17 de la Liga BetPlay II de 2026, con pitazo inicial a las 8:15 p. m. La transmisión irá por RCN y Win Sports.

Un choque entre el primero y el cuarto

Los visitantes llegan como líderes. Nacional suma 35 puntos en 16 partidos, con 11 victorias, dos empates y tres derrotas, 32 goles a favor y solo 13 en contra. Aun así, no tiene margen para relajarse: América de Cali lo persigue con 34 unidades y Deportivo Cali tiene 33, aunque con un partido más jugado.

El equipo santandereano también tiene mucho en juego. El cuadro dirigido por Pablo Peirano es cuarto con 28 puntos, producto de siete triunfos, siete empates y dos caídas, con 25 goles anotados y 16 recibidos. Viene de una semana irregular: perdió 2-1 ante Santa Fe el 27 de octubre y luego se impuso 2-1 a Deportivo Pasto en casa. Antes, la caída ante Boyacá Chicó había cortado una racha de 13 partidos sin perder.

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Nacional viaja sin James

La gran ausencia es la de la figura verdolaga. James Rodríguez no fue incluido en la lista de convocados; todo indica que el cuerpo técnico de Lucas González decidió dosificarlo tras ser titular en los dos últimos partidos, ante Santa Fe y Medellín. En la nómina sí figuran Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. Además, el equipo antioqueño llega con tres victorias consecutivas, todas como local, frente a Santa Fe, Medellín y Pasto.

La dupla Batalla–Pons, la carta del 'Leopardo'

La principal arma de los locales está en ataque. Emerson Batalla (8 goles) y Luciano Pons (7) suman 15 de los 25 tantos del equipo y forman la pareja más goleadora del campeonato. Pons, además, lidera al equipo en asistencias con cinco, y Batalla tiene cuatro. Ambos marcaron en la remontada ante Pasto: Batalla empató al minuto 43 y Pons dio la vuelta al marcador al 66.

El punto por corregir es la disciplina: el equipo acumula cinco expulsiones y ha cometido siete penaltis en el semestre.

Posible formación

Bucaramanga formaría con Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José García, José Ortiz y Freddy Hinestroza; Fabry Castro y Félix Charrupí; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons.

Antecedentes

En el historial, Nacional tiene ventaja con 15 victorias frente a 9 del Bucaramanga y 9 empates. En el primer semestre de 2026 los verdolagas ganaron 2-0 en Medellín. En 2025 se cruzaron cuatro veces: dos triunfos del Bucaramanga en Liga y dos empates en la Superliga, que Nacional ganó por penaltis.

Información para los hinchas

Las puertas del Montanini abren a las 5:00 p. m. La hinchada visitante estará en la tribuna Norte Baja, y solo allí se permitirán camisetas o distintivos de Nacional. Para entrar sirve la cédula amarilla o la boleta digital, que se recomienda descargar antes en el celular. También hay que llevar documento de identidad, y todos los niños necesitan su propia boleta.