Sicarios desataron una balacera dentro de un hotel: dos muertos y dos heridos

Cali

Un ataque sicarial registrado durante la noche del miércoles 4 de noviembre dejó dos hombres muertos y otras dos personas heridas en el norte de Cali, Valle del Cauca. El hecho ocurrió dentro de un establecimiento de hospedaje, hasta donde llegaron dos sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar en una motocicleta.

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El caso se presentó en el hotel Girasoles, ubicado en el sector de la carrera Primera con calle 46C Norte, donde cuatro personas fueron alcanzadas por los disparos. La situación generó una rápida movilización de unidades policiales y organismos de investigación judicial.

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Las autoridades identificaron a las personas fallecidas como Dayan David Martínez Martínez, de 21 años, y Segundo Jaime Martínez Solarte.

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Según los reportes preliminares, Dayan David se encontraba en una de las habitaciones del establecimiento cuando recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Por su parte, Segundo Jaime también resultó gravemente herido durante el ataque. Aunque fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo hecho resultaron heridos un hombre de 61 años y una joven de 19, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

De acuerdo con la información conocida, dos hombres ingresaron al establecimiento y, sin que hasta ahora se conozcan las circunstancias previas, comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en su interior.

Tras cometer el ataque, los sujetos abandonaron el inmueble y huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.

Las primeras versiones señalan que se escucharon numerosas detonaciones durante el hecho. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la cantidad exacta de disparos realizados.

Después del ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron al lugar para asegurar la escena y permitir las labores de inspección judicial.

Los investigadores adelantan la recopilación de elementos materiales probatorios y la revisión de cámaras de seguridad del establecimiento y de los sectores cercanos, con el propósito de identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

Una de las principales preguntas que deberán resolver las autoridades es si el ataque estaba dirigido contra alguna de las personas que se encontraban en el hotel o si existieron otras circunstancias relacionadas con el hecho.