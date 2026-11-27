Piedecuesta

Un lamentable accidente de tránsito se registró sobre las 5:40 de la mañana de este viernes 27 de noviembre, en la vereda Buenos Aires, sector de Ruitoque Alto, donde un motociclista perdió la vida tras sufrir un aparatoso siniestro vial.

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Como Heriberto Camargo Carrillo fue identificado el hombre que falleció en el lugar de los hechos. La víctima, quien residía en el sector de Acapulco, se movilizaba en su motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo.

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De acuerdo con las primeras versiones, Camargo Carrillo terminó impactando violentamente contra una estructura de concreto. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista perdió la vida en el lugar del accidente.

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Habitantes del sector relataron que escucharon un fuerte estruendo que alertó a la comunidad durante las primeras horas de la mañana. Al salir de sus viviendas para verificar lo sucedido, encontraron al hombre tendido sobre la vía.

Además, entre las versiones preliminares se conoció que, presuntamente, el motociclista no portaba el casco de protección al momento del siniestro. Esta circunstancia deberá ser corroborada por las autoridades de tránsito durante el desarrollo de la investigación.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, encargadas de realizar la inspección técnica, la recopilación de elementos probatorios y las respectivas diligencias judiciales.

Una vez finalizados los procedimientos, el cuerpo de Heriberto Camargo Carrillo sera trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes.