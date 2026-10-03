Soldado perdió la vida tras ataque con drones cargados de explosivos

Colombia

Un ataque ejecutado mediante drones adaptados con artefactos explosivos contra tropas del Ejército Nacional dejó un soldado profesional muerto y otro uniformado herido en zona rural de Neiva, Huila.

El hecho ocurrió en la vereda Aipecito, donde se encontraban desplegadas tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife, adscrito a la Novena Brigada, en desarrollo de operaciones militares.

Según información entregada por el Ejército Nacional, los uniformados fueron atacados mediante drones que transportaban dispositivos explosivos improvisados. La institución atribuyó la acción a integrantes de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo de la denominada Facción Mordisco.

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Como consecuencia de las explosiones, dos militares resultaron heridos. Ambos fueron evacuados de la zona para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana falleció como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El segundo uniformado sobrevivió y, según el reporte entregado por la Novena Brigada, permanece en proceso de recuperación debido a heridas ocasionadas por esquirlas. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su identidad ni condición médica.

Tras conocerse la muerte del soldado Pinzón Barliza, el Ejército informó que fue dispuesto un equipo multidisciplinario para brindar acompañamiento institucional y profesional a sus familiares y allegados.

La Novena Brigada rechazó el uso de drones con dispositivos explosivos y calificó lo ocurrido como un acto terrorista y una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Esta calificación corresponde al pronunciamiento oficial de la institución militar.

Mientras avanzan las verificaciones sobre las circunstancias exactas del ataque y sus responsables, el Ejército anunció que reforzará su presencia y las operaciones militares en esta zona del Huila, con el propósito de ubicar a los integrantes de estructuras armadas que operan en la región.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para reconstruir la manera en que fue ejecutado el ataque y establecer responsabilidades por la muerte del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana.