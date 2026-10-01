drones con explosivos protagonizaron nuevo ataque contra la fuerza pública

Colombia

Un nuevo ataque con drones fue reportado este jueves 1 de octubre contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró, cabecera municipal de Río Iró, en el departamento del Chocó. El hecho se suma a una cadena de acciones recientes contra instalaciones de la Fuerza Pública en esta zona del país.

De acuerdo con información preliminar conocida por medios nacionales, los responsables habrían utilizado aeronaves no tripuladas para lanzar artefactos contra la estación. Las autoridades adelantan verificaciones para establecer con precisión las características del ataque, los daños ocasionados y la identidad de quienes estarían detrás de la acción.

Hasta el momento no se reportan policías heridos ni otras afectaciones personales derivadas de este nuevo hecho, aunque las labores de inspección y seguridad continúan en el sector.

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La preocupación en la región ha aumentado porque este no sería un hecho aislado. En los últimos días se han registrado ataques contra estaciones de Policía en otros municipios del sur del Chocó, entre ellos Nóvita, donde el miércoles 30 de septiembre fueron lanzadas varias granadas desde drones contra instalaciones policiales y militares.

La Diócesis de Istmina-Tadó también se pronunció frente a la escalada de violencia y pidió protección para las comunidades que permanecen en medio de los enfrentamientos. Según información entregada por voceros de la Iglesia, en Santa Rita de Iró se habrían registrado varias explosiones durante la mañana de este jueves.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha atribuido ataques anteriores de este tipo al ELN, aunque para este caso las autoridades aún deben establecer oficialmente quiénes serían los responsables.

La estación de Santa Rita de Iró ya había sido blanco de ataques similares meses atrás. En mayo de 2026, una ofensiva con drones dejó dos uniformados heridos y generó alerta por el uso reiterado de este tipo de tecnología contra la Fuerza Pública.

Las autoridades mantienen los operativos en la zona y esperan entregar un balance oficial sobre los daños materiales y las circunstancias exactas de este nuevo ataque.