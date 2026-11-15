Hombre fue asesinado a disparos en zona rural de Piedecuesta: quedó junto a su motocicleta

Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia se registró en Piedecuesta, Santander, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública de la vereda San Francisco, parte baja, durante la tarde del sábado 14 de noviembre.

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La víctima fue identificada como Sneider Sebastián Esteban Hernández, un hombre oriundo de Piedecuesta, quien residía en este sector rural y se dedicaba a realizar oficios varios.

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Según la información conocida sobre lo ocurrido, hacia las 2:20 de la tarde se escucharon varias detonaciones que alertaron sobre una situación de violencia en la zona. Minutos después, fue encontrado el cuerpo de un hombre tendido sobre la vía.

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Al parecer, Sneider recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza que le ocasionó la muerte en el lugar. Junto a su cuerpo quedó una motocicleta Honda, de colores vinotinto y negro, en la que presuntamente se movilizaba.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras varias personas intentaban conocer qué había ocurrido. Hasta el momento, no se ha establecido cómo llegaron los responsables ni de qué manera escaparon después del ataque.

Tras lo sucedido, el lugar fue acordonado para permitir las diligencias correspondientes. También se buscó información entre las personas de la zona que pudiera ayudar a reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Una de las dificultades para esclarecer lo ocurrido es que en este punto rural no se habrían encontrado cámaras de seguridad que permitieran registrar los movimientos de los responsables.

Por ahora, se desconocen las razones que motivaron este ataque y la identidad de quienes participaron. El caso continúa siendo materia de investigación, mientras se espera conocer nuevos detalles sobre este hecho de violencia que cobró una vida en Piedecuesta.