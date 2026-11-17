Girón

Un conductor de vehículo de carga denunció haber sido víctima de un presunto intento de atraco durante la noche del lunes 16 de noviembre, cuando transitaba por el sector conocido como Paso Malo, en sentido hacia Girón y Centroabastos, en el área metropolitana de Bucaramanga.

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Según el testimonio entregado por el transportador a Lo Que Pasa en Bucaramanga, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:50 de la noche, cuando varios hombres desconocidos intentaron obligarlo a detener su vehículo mientras atravesaba un tramo de la carretera que presenta un considerable deterioro.

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El conductor relató que, al percatarse de las intenciones de los sujetos, decidió continuar su recorrido para evitar ser víctima de un posible robo. Sin embargo, aseguró que los desconocidos habrían realizado varios disparos en su contra al observar que no se detenía.

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“Al no parar a unos hombres que no conocía, me echaron plomo. Me querían atracar. Gracias a Dios salí ileso y no se me volteó el camión cuando aceleré para salir de ese hueco”, manifestó el transportador, quien aseguró haber vivido momentos de verdadero temor.

Un enorme hueco estaría facilitando los atracos

Más allá del presunto ataque, el conductor denunció las peligrosas condiciones en las que se encuentra este corredor vial, especialmente por la presencia de un enorme hueco que obliga a los vehículos particulares y de carga pesada a disminuir considerablemente la velocidad para evitar accidentes.

De acuerdo con su relato, esta situación estaría siendo aprovechada por delincuentes que esperan a los conductores cuando reducen la marcha para intentar interceptarlos. El transportador advirtió que el problema representa un riesgo permanente para quienes utilizan esta vía como parte de sus actividades laborales.

“Eso está muy peligroso y los ladrones se están aprovechando de eso. Somos muchos los afectados porque este es nuestro trabajo”, expresó el ciudadano, quien manifestó su preocupación por la posibilidad de que otros conductores terminen siendo víctimas de hechos similares.

Piden intervención urgente de las autoridades

Ante lo ocurrido, el transportador hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las reparaciones necesarias en este tramo de la carretera y refuercen los patrullajes de seguridad, especialmente durante las horas de la noche.

El ciudadano insistió en que el deterioro de la vía no solo representa un peligro de accidentalidad, sino que también podría estar generando condiciones que facilitan la actuación de personas dedicadas a cometer hurtos contra los conductores que transitan por el sector.

Aunque el transportador aseguró haber salido ileso del presunto ataque, su denuncia encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en Paso Malo. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades que confirme los disparos denunciados o permita establecer la identidad de los presuntos responsables.