Un soldado muerto y tres heridos dejó ataque con dron.

Colombia

Un nuevo ataque mediante el uso de drones contra integrantes de la Fuerza Pública dejó un soldado profesional muerto y otros tres militares heridos en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 26 de agosto, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 del Ejército Nacional desarrollaban operaciones militares en la vereda Bellavista.

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De acuerdo con el comunicado entregado por el Ejército, los uniformados fueron sorprendidos con el lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado tipo dron.

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La acción dejó gravemente afectado al soldado profesional Alejandro López Quintero. Enfermeros de combate le prestaron atención inmediata, pero, según informó la institución, el militar murió debido a la gravedad de las lesiones.

Otros tres soldados profesionales resultaron heridos durante el mismo hecho. El Ejército no entregó en su comunicado mayores detalles sobre su identidad ni sobre la evolución de su estado de salud.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de López Quintero, quien se encontraba cumpliendo labores operacionales cuando se produjo el ataque.

Sobre los responsables, el Ejército indicó que la acción es atribuida de manera preliminar a integrantes de un grupo armado organizado ilegal con presencia en esta zona del Cauca.

El uso de drones acondicionados para transportar y lanzar explosivos se ha convertido en una de las amenazas que enfrentan las tropas desplegadas en diferentes zonas del Cauca, donde estructuras ilegales han recurrido a estos sistemas para atacar posiciones de la Fuerza Pública.

Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional informó que mantiene operaciones militares en el sector, tanto para reforzar las condiciones de seguridad como para contrarrestar la presencia y acciones de las estructuras ilegales.

La institución también rechazó lo sucedido y aseguró que este tipo de acciones representan una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al considerar que además de poner en riesgo a los militares pueden afectar a las comunidades que habitan las zonas donde se desarrollan las confrontaciones.