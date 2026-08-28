Rihana, la canina del Ejército que murió durante ataque con drones

Colombia

Un canino del Ejército Nacional murió durante un ataque con drones registrado en zona rural del municipio de Sipí, Chocó, mientras acompañaba a tropas que desarrollaban operaciones para apoyar a comunidades afectadas por la situación de orden público.

El hecho ocurrió cuando soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 avanzaban por el sector en medio de confrontaciones con integrantes del Frente Ernesto Che Guevara del ELN.

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Según informó el Ejército Nacional, durante los combates fueron utilizados drones acondicionados con elementos explosivos contra las tropas desplegadas en la zona.

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Uno de estos ataques alcanzó al canino que acompañaba a los uniformados durante la operación. El animal murió como consecuencia de la explosión.

El Ejército lamentó lo ocurrido y rechazó el uso de este tipo de mecanismos durante las confrontaciones, debido al riesgo que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades que habitan estos territorios.

Además de la muerte del canino, tres integrantes del Ejército resultaron afectados por esquirlas durante los ataques.

Los uniformados fueron evacuados oportunamente de la zona y trasladados para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente que alguno de ellos se encuentre en condición crítica.

Las tropas habían llegado hasta este sector de Sipí para apoyar a comunidades que permanecían confinadas debido a enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, organizaciones que mantienen disputas por el control de corredores asociados al narcotráfico y la minería ilegal.

La situación ha generado preocupación por el impacto que las confrontaciones están teniendo sobre la población civil y por el creciente uso de drones acondicionados con explosivos en diferentes regiones del país.

El Ejército anunció que mantendrá sus operaciones en el departamento de Chocó con el objetivo de proteger a las comunidades y fortalecer la seguridad de las tropas desplegadas en la zona.