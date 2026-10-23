Tropas del Ejército fueron atacadas a tiros: un soldado murió y otro quedó herido.

Colombia

Un soldado profesional muerto y otro herido dejó un ataque armado contra tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, Magdalena. Los uniformados fueron sorprendidos por ráfagas de fusil y ametralladora mientras adelantaban operaciones militares para fortalecer la seguridad en esta región del Caribe colombiano.

La víctima mortal fue identificada como Brajhan Daniel Ropero Lozano, soldado profesional adscrito al Batallón de Montaña N.º 6, unidad de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. El militar perdió la vida como consecuencia del ataque perpetrado contra los uniformados.

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En los mismos hechos resultó herido el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal, quien recibió los primeros auxilios por parte de enfermeros de combate en el lugar de los acontecimientos. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta, donde quedó bajo atención médica.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Segunda Brigada, el ataque fue atribuido a integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura ilegal que tiene presencia en esta zona del departamento del Magdalena.

Los militares se encontraban desarrollando operaciones orientadas a proteger a las comunidades cuando fueron atacados con armas de largo alcance. Por el momento, el Ejército no ha entregado detalles adicionales sobre el número de hombres armados que participaron en la acción ni sobre posibles enfrentamientos posteriores.

Tras lo ocurrido, el Comando de la Segunda Brigada lamentó la muerte del soldado Ropero Lozano y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de institución. Asimismo, manifestó su solidaridad con el uniformado herido y sus deseos de pronta recuperación.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública durante las operaciones militares en zonas donde mantienen presencia organizaciones armadas ilegales.