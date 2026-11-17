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La muerte de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, exdelantero de Real Cartagena, generó mensajes de despedida entre sus familiares y colegas del fútbol colombiano. El cartagenero, de 32 años, falleció tras un ataque armado ocurrido la noche del domingo 15 de noviembre en el barrio La Princesa. Entre quienes lamentaron su muerte estuvo Roger Martínez, delantero con trayectoria en la Selección Colombia.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque ocurrió hacia las 8:10 p. m., cuando Paterson se encontraba en una vía pública del barrio. Un hombre lo interceptó y le disparó. Tras el ataque, el exfutbolista fue llevado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

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La Seccional de Investigación Criminal se encargó de la inspección técnica. Las autoridades investigan el motivo del homicidio y buscan identificar al responsable. En los reportes conocidos hasta el 17 de noviembre no se informó de capturas relacionadas con el caso.

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“Vuela alto, mi hermano”, escribió Roger Martínez en redes sociales. En su mensaje, el delantero recordó que la muerte de Paterson causó dolor entre quienes compartieron con él y les deseó fortaleza a sus familiares. Martínez, quien ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, juega en el Al Shabab de Arabia Saudita.

Robinson Paterson, hermano menor de Luis Miguel y también futbolista, recordó que su hermano le enseñó a jugar y lo protegió mientras crecía. En la despedida le agradeció por haberlo acompañado dentro y fuera de la cancha. Robinson también ha desarrollado parte de su carrera en Nicaragua, donde ha vestido la camiseta del San Marcos.





Luis Miguel Paterson nació en Cartagena el 17 de agosto de 1994. Durante su formación pasó por las divisiones menores de Atlético Nacional, en Medellín. Su debut en el fútbol profesional llegó en 2012 con Real Cartagena, el club de su ciudad.

Como delantero también representó a la Selección Bolívar en torneos nacionales organizados por la Difútbol. Más adelante jugó en el Chinandega de Nicaragua. En una entrevista de 2023 con el medio deportivo cartagenero PrimerTiempo.CO, Robinson ya había contado que su hermano había jugado profesionalmente en Real Cartagena y en Centroamérica.