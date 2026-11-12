Drones explosivos vuelven a golpear al Ejército: tres soldados fallecidos

Norte de Santander

Un nuevo ataque contra tropas del Ejército Nacional dejó un balance preliminar de tres soldados fallecidos y otros tres heridos en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo.

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Los hechos fueron reportados este jueves 12 de noviembre, cuando los uniformados adelantaban operaciones militares en esta zona del departamento y fueron sorprendidos por un ataque ejecutado mediante drones acondicionados con artefactos explosivos.

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Según las primeras informaciones, las aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar cargas explosivas contra los militares, provocando la muerte de tres integrantes de la institución y lesiones a otros tres.

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La situación generó preocupación por las difíciles condiciones de seguridad en el territorio, que inicialmente complicaron las labores para auxiliar y evacuar a los soldados afectados.

Tres militares heridos tras el ataque

Los primeros reportes señalaron que las condiciones de orden público dificultaban el ingreso de los equipos encargados de atender a los uniformados lesionados.

Posteriormente, se conoció información sobre la evacuación de los tres soldados heridos y su traslado a centros asistenciales, donde estarían recibiendo atención médica.

Por el momento, no se ha divulgado oficialmente la identidad de las víctimas ni el estado de salud detallado de los uniformados sobrevivientes.

Se espera que el Ejército Nacional entregue un pronunciamiento para confirmar las circunstancias del ataque, el balance definitivo y las medidas adoptadas para garantizar la atención de los afectados.

Investigan posible responsabilidad del ELN

Las primeras versiones conocidas en Norte de Santander señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable de la acción armada.

Sin embargo, esta hipótesis continúa bajo verificación y todavía no se ha confirmado oficialmente qué organización ordenó o ejecutó el ataque.