“Soy un soldado de la patria”: Abelardo de la Espriella responde a críticas por usar uniforme militar

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió a los cuestionamientos que surgieron después de aparecer vestido con uniforme de camuflaje, boina militar y portando un arma durante su reciente visita a Cúcuta, Norte de Santander, donde presentó los resultados de una operación contra las disidencias de las Farc.

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Desde el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, el mandatario defendió su decisión y aseguró que utilizar prendas militares representa una muestra de respeto, reconocimiento y respaldo a los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública.

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“Soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención.

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El pronunciamiento se produjo en medio de una jornada relacionada con la reconstrucción del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, donde el presidente también habló de los desafíos que enfrenta su administración.

De la Espriella responde a quienes lo cuestionan

El mandatario sostuvo que su compromiso va más allá de las operaciones militares y que su propósito es trabajar para enfrentar problemas como la criminalidad, la desigualdad, la pobreza y la injusticia.

En su discurso aseguró que está dispuesto a dedicar sus esfuerzos al servicio de Colombia y defendió las decisiones adoptadas por su Gobierno en materia de seguridad.

“No he venido a quejarme, he venido a resolver”, expresó De la Espriella, quien reiteró que su administración continuará impulsando acciones contra las organizaciones criminales.

¿Por qué surgió la polémica?

La controversia comenzó después de que el presidente participara, el pasado 10 de noviembre, en la presentación de los resultados de la denominada operación Noah, desarrollada contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, vinculada a la facción de alias Calarcá.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, la ofensiva dejó cuatro integrantes de esa organización muertos y seis personas capturadas.

Durante su visita a Cúcuta, el mandatario apareció utilizando indumentaria de tipo militar y una boina asociada a unidades especializadas del Ejército Nacional. También fue registrado confrontando verbalmente a uno de los detenidos.

Las imágenes provocaron cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes consideraron inapropiado el uso de prendas e insignias militares por parte del presidente.

Entre las voces críticas estuvo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar al jefe de Estado y pedirle que se concentrara en los resultados de su gestión.

La discusión también llegó al Congreso, donde algunos representantes de la oposición señalaron que los uniformes militares deben ser tratados con respeto y no utilizados como elementos de comunicación política.

Exsargento presentó denuncia por el uniforme

La controversia también tuvo una repercusión jurídica. El sargento retirado del Ejército Alexander Chalá Sáenz anunció que radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente por el presunto uso ilegal de uniformes e insignias de la Fuerza Pública.

El exuniformado argumentó que determinadas prendas y distintivos corresponden exclusivamente al personal militar autorizado, por lo que cuestionó su utilización por parte de una autoridad civil.

Sin embargo, la presentación de una denuncia no significa que se haya establecido una infracción o responsabilidad penal del mandatario.

Mientras continúan las reacciones, Abelardo de la Espriella mantiene su posición de que vestir como soldado representa su respaldo a las tropas y su compromiso con las operaciones de seguridad que adelanta el Estado colombiano.