Dron explosivo dejó tres heridos y el Ejército encontró otro artefacto.

Norte de Santander

Un nuevo ataque con un dron cargado de explosivos dejó tres personas heridas durante la mañana de este jueves 29 de octubre en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander. El hecho ocurrió en el sector conocido como kilómetro 90, en la región del Catatumbo, donde las autoridades mantienen operativos ante los recientes hechos de violencia que afectan a las comunidades.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades departamentales, entre los afectados se encuentran un adulto mayor y dos jóvenes, quienes sufrieron lesiones durante la detonación del artefacto lanzado desde el aire. Los reportes preliminares indican que las heridas serían leves, aunque existen versiones diferentes sobre su traslado a centros asistenciales.

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El alto consejero de Paz de Norte de Santander, Fernando Niño, confirmó que las autoridades recibieron información sobre el ataque y comenzaron a verificar las condiciones de salud de las personas afectadas, mientras se adelantaban acciones para garantizar la seguridad de los habitantes del sector.

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De manera paralela, unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional realizaron procedimientos de seguridad en un punto cercano al lugar del ataque, donde fue localizada una carga explosiva que representaba un riesgo para quienes transitaban por la vía.

Durante la intervención, los uniformados también encontraron elementos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos una bandera ubicada en inmediaciones del material explosivo. Los militares adelantaron procedimientos especializados para neutralizar los artefactos y evitar nuevas afectaciones a la población.

Aunque en esta zona del Catatumbo existe presencia del ELN y de las disidencias de las Farc, hasta el momento las autoridades no han confirmado qué organización estaría detrás del ataque con dron, por lo que continúan las verificaciones para establecer responsabilidades.

Este nuevo episodio se registra en medio de la compleja situación de orden público que atraviesan diferentes municipios de Norte de Santander, donde las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales han provocado desplazamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales.