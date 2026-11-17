Accidentes

Un trágico accidente de tránsito registrado durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre terminó cobrando la vida de un joven identificado como Sebastián Almanza, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar.

Publicidad

Según la información preliminar conocida, el siniestro vial ocurrió en inmediaciones de la calle 5 con carrera 24, donde Sebastián se vio involucrado en un accidente cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad que comprometieron su estado de salud.

Publicidad

Tras registrarse la emergencia, Sebastián recibió atención inicial en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde ingresó para recibir valoración y atención por parte del personal médico.

Publicidad

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para estabilizarlo, las heridas que presentaba resultaron fatales. Minutos después de su ingreso al establecimiento de salud se habría confirmado su fallecimiento.

Hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Se espera que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente y establecer si existió algún factor que contribuyera a este lamentable desenlace.