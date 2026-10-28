HIC realiza por primera vez una cirugía cerebral para tratar la depresión resistente

Salud

Un nuevo avance médico se registró en Bucaramanga, donde el Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia (HIC) realizó por primera vez una cirugía de estimulación cerebral profunda para tratar a un paciente con depresión resistente a los tratamientos convencionales. El procedimiento representa un paso importante para la institución en el manejo de enfermedades psiquiátricas complejas y abre una alternativa para pacientes que no han logrado una mejoría sostenida con otras terapias.

Ronald Rodríguez es el protagonista de esta historia. Desde su adolescencia comenzó a experimentar problemas de salud que, con los años, afectaron considerablemente su calidad de vida. En 2012 recibió un diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo y posteriormente enfrentó episodios de insomnio, pérdida de motivación, llanto frecuente y dificultades para desarrollar actividades cotidianas. A pesar de recibir medicamentos y someterse a sesiones de estimulación magnética transcraneal, los resultados no fueron suficientes para controlar sus síntomas de manera prolongada.

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Ante esta situación, un equipo interdisciplinario del HIC evaluó su caso y determinó que podía ser candidato a una intervención conocida como estimulación cerebral profunda, también denominada DBS por sus siglas en inglés. La técnica consiste en implantar pequeños electrodos en áreas específicas del cerebro, conectados a un dispositivo ubicado debajo de la piel que emite impulsos eléctricos controlados para modificar la actividad de los circuitos neuronales relacionados con la regulación del estado de ánimo.

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El neurocirujano Iván Freire, encargado de la intervención, explicó que se trata de un procedimiento altamente especializado y personalizado, debido a que cada paciente requiere una programación particular de los estímulos eléctricos. Los electrodos utilizados tienen aproximadamente 1,2 milímetros de diámetro y están conectados a un generador que normalmente se implanta debajo de la clavícula. El dispositivo puede ajustarse de manera externa según la evolución clínica y la respuesta al tratamiento.

Aunque el Hospital Internacional de Colombia cuenta con experiencia en la aplicación de esta tecnología para enfermedades como los trastornos del movimiento y la epilepsia, esta fue su primera intervención de estimulación cerebral profunda dirigida al tratamiento de la depresión refractaria. La cirugía contó con autorización de la EPS del paciente y fue realizada después de una evaluación médica especializada. Los profesionales aclararon que esta alternativa no constituye una cura definitiva ni reemplaza los medicamentos o el acompañamiento psiquiátrico.

Meses después del procedimiento, Ronald asegura haber experimentado cambios positivos en su vida. Actividades como trabajar, salir a caminar con amigos, asistir al cine y relacionarse con otras personas, que anteriormente representaban grandes dificultades, han comenzado a recuperar espacio en su cotidianidad. Sin embargo, reconoce que su evolución ha tenido altibajos y que todavía requiere seguimiento médico y ajustes en el tratamiento.

De acuerdo con el especialista, entre el 10 % y el 15 % de las personas con depresión podrían presentar características de resistencia a los tratamientos, lo que hace necesario estudiar alternativas en casos específicos. La estimulación cerebral profunda continúa siendo una intervención especializada, cuya utilización para la depresión requiere una rigurosa selección de pacientes y valoración de sus posibles beneficios y riesgos.

Para Ronald, esta experiencia significa una oportunidad de recuperar parte de la vida que la enfermedad le había limitado durante años. Su caso refleja el trabajo del equipo de neurociencias del HIC y la búsqueda de nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes con condiciones psiquiátricas complejas.