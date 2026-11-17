Santander

Un sismo de magnitud 3,9 se registró en la tarde de este martes 17 de noviembre en Santander. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el movimiento en el sector de Los Santos y precisó que ocurrió a las 3:47 p. m., hora colombiana.

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El boletín actualizado del SGC indicó que el movimiento se originó a 155 kilómetros de profundidad. Entre los municipios cercanos al epicentro figuran Piedecuesta, Los Santos y Jordán, según el reporte del evento reseñado por Noticias Caracol.

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En los reportes consultados sobre el sismo de la tarde no se confirmó un balance oficial de daños materiales o personas lesionadas. La cercanía de los municipios al epicentro indica su ubicación respecto al evento, mientras que los reportes ciudadanos ayudan a establecer en qué lugares se percibió el movimiento.

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El sismo ocurrió en la zona del Nido Sísmico de Bucaramanga, una región de actividad frecuente ubicada bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, en este sector suelen registrarse movimientos a profundidades cercanas a los 150 kilómetros y se concentra alrededor del 45 % de la actividad sísmica del país.

Durante la mañana del mismo martes, el SGC ya había registrado otro movimiento con referencia en Los Santos. Ese evento ocurrió a las 9:33 a. m., tuvo una magnitud de 3,2 y se originó a 151 kilómetros de profundidad.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a quienes percibieron el temblor de la tarde a diligenciar el formulario de Sismo Sentido. Los testimonios permiten identificar dónde se sintió el movimiento y ayudan a la entidad a estimar cómo se percibió en distintas localidades.