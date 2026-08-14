Drones cargados con explosivos atacaron a militares: un suboficial murió

Colombia

Un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército Nacional dejó como saldo un suboficial muerto y cuatro soldados heridos en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander.

El militar fallecido fue identificado como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, quien sufrió graves lesiones durante la acción contra las unidades militares desplegadas en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información conocida, otros cuatro soldados resultaron heridos y requirieron evacuación para recibir atención médica.

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La extracción de los uniformados se realizó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitió su traslado hacia centros asistenciales donde actualmente reciben manejo médico especializado.

Por el momento no se ha informado públicamente sobre la condición clínica individual de los cuatro militares.

Las autoridades militares adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la acción y determinar quiénes estarían detrás del uso de los drones cargados con explosivos.

Este tipo de dispositivos representa una amenaza creciente para las unidades que desarrollan operaciones en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales, debido a la posibilidad de transportar y lanzar cargas explosivas a distancia.

El Ejército continúa desplegado en el sector mientras se adelantan operaciones de seguridad y búsqueda de los responsables.

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