Ataques con drones contra el Ejército dejan dos soldados muertos y cinco heridos.

Colombia

Dos soldados profesionales del Ejército Nacional perdieron la vida y otros cinco uniformados resultaron heridos durante una serie de ataques con drones equipados con explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó. Los hechos ocurrieron entre el sábado 31 de octubre y la mañana del domingo 1 de noviembre de 2026, según confirmó la Décima Quinta Brigada, que atribuyó las acciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz, integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 25. Ambos militares se encontraban desarrollando operaciones en el sector comprendido entre Juntas de Tamaná y La Italia, una zona rural donde las tropas fueron blanco de ataques reiterados mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas para transportar y lanzar artefactos explosivos.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército Nacional, las unidades militares enfrentaron varias acciones durante el despliegue operacional. Las detonaciones ocasionaron la muerte de los dos soldados y dejaron a otros cinco uniformados lesionados. La institución señaló que los ataques fueron ejecutados de manera constante y responsabilizó al ELN, organización armada que mantiene presencia en diferentes sectores del departamento del Chocó.

Publicidad

Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó sobrevuelos en el área con el propósito de apoyar las operaciones de seguridad y facilitar la extracción de los militares que permanecían en la zona. Estas maniobras también buscaban garantizar la evacuación de los uniformados afectados hacia centros asistenciales, donde pudieran recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha divulgado un balance detallado sobre la evolución de su estado de salud.

El Ejército Nacional rechazó los hechos y aseguró que este tipo de acciones representan una infracción al derecho internacional humanitario. Asimismo, informó que fueron activados los protocolos institucionales para brindar acompañamiento a las familias de Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz. La institución reiteró que mantendrá sus operaciones en el territorio para enfrentar las acciones de los grupos armados y contribuir a la protección de las comunidades.

Este nuevo episodio se suma a otros ataques registrados recientemente en San José del Palmar. El pasado 14 de octubre, nueve integrantes del Batallón de Ingenieros Militares N.º 15 resultaron heridos durante otra acción con drones cargados con explosivos. La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos que enfrenta la población por la presencia de grupos armados y el uso de estos dispositivos en zonas habitadas. Las autoridades mantienen la atención sobre la situación de seguridad en esta región del país.