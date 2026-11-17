Santander

Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Alto del Paraíso, en Lebrija, Santander. El caso se conoció hacia las 11:35 a. m. de este martes 17 de noviembre, cuando la Policía recibió una alerta y se desplazó hasta el inmueble, ubicado en la carrera 3 con calle 11B.

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Cuando los uniformados llegaron a la vivienda, encontraron a Tatiana sin signos vitales. Una de las primeras hipótesis apunta a que la joven habría fallecido por asfixia. La causa de la muerte deberá establecerse mediante los exámenes forenses, mientras las autoridades reconstruyen lo ocurrido dentro del inmueble.

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Un familiar les dijo a las autoridades que Tatiana habría sufrido agresiones físicas y psicológicas reiteradas por parte de su pareja. Según los testimonios recogidos, esos episodios no habrían sido denunciados. La pareja llevaba cerca de dos meses viviendo en Alto del Paraíso y antes residía en la vereda La Renta, donde se dedicaba a labores del campo segun habría contado el familiar.

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Tras recoger información entre familiares y residentes del sector, uniformados de la Estación de Policía de Lebrija localizaron en La Renta al hombre de 31 años señalado en los testimonios. De acuerdo con el reporte preliminar, al ser ubicado habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos. La Policía indicó que sería puesto a disposición de la Fiscalía.

En el barrio Alto del Paraíso, los uniformados acordonaron la vivienda y dieron aviso al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que adelantara la inspección técnica al cuerpo y las diligencias de levantamiento.

Las autoridades investigan un posible feminicidio y buscan establecer si los episodios de maltrato relatados por la familia guardan relación con la muerte de Tatiana. Hasta el momento, el reporte disponible no confirma una captura ni una imputación de cargos.