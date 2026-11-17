Santander

Un grave accidente de tránsito dejó una mujer fallecida y otras dos personas lesionadas en la vía que comunica a Bucaramanga con San Alberto, a la altura del municipio de Rionegro, Santander. En el hecho se vieron involucrados un tractocamión y motocicletas, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.

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La víctima mortal fue identificada como Yuli Vergel Pérez, de 30 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la mujer perdió la vida en el lugar, sin que alcanzara a recibir atención en un centro hospitalario.

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El accidente se registró en el sector conocido como Puerto Amor, aproximadamente en el kilómetro 16+200 de este corredor vial, donde la emergencia generó preocupación entre conductores y habitantes de la zona que transitaban por el lugar.

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En medio del accidente también resultaron lesionadas dos personas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital San Antonio de Rionegro para recibir atención médica.

Una de las personas heridas es una mujer que conducía la motocicleta en la que viajaba Yuli, mientras que el segundo lesionado es un hombre que también se encontraba involucrado en el siniestro. Por su parte, el conductor del tractocamión involucrado resultó ileso.

Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las circunstancias en las que los vehículos terminaron involucrados.

El procedimiento de inspección y las diligencias correspondientes estuvieron a cargo de las autoridades competentes del municipio de Rionegro, encargadas de recopilar la información necesaria para esclarecer lo sucedido.