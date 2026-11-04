Defendió a su mamá de unos insultos y lo asesinaron a machete: tenía 26 años

Bogotá

Por defender a su madre de varias personas que la estaban insultando, Elver Santiago Méndez Castro, de 26 años, terminó perdiendo la vida en un violento ataque ocurrido en el barrio Alcaparros, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

El crimen ocurrió cuando el joven intervino en una discusión que se había presentado dentro de un establecimiento comercial. Según sus familiares, dos hombres y una mujer comenzaron a insultar a su madre, situación que llevó a Santiago a reclamarles y exigirles respeto.

Tras el enfrentamiento verbal, la mujer decidió regresar a su vivienda, mientras su hijo permaneció en el sector. Sin embargo, lo que parecía haber terminado se convirtió minutos después en una situación fatal.

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De acuerdo con el relato de la familia, los presuntos agresores comenzaron a recorrer varios establecimientos comerciales preguntando por Santiago, hasta que finalmente lo encontraron en otro local del barrio.

Los señalados responsables habrían llegado armados con un machete y un cuchillo y atacaron al joven, causándole múltiples heridas. La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad que podrían ser fundamentales para esclarecer los hechos.

Santiago fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial en una patrulla de la Policía. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció.

El joven estudiaba para ser auxiliar contable y los fines de semana colaboraba en un restaurante familiar.

La hermana de la víctima, aseguró que los presuntos responsables huyeron después del ataque y pidió a las autoridades avanzar en su identificación y captura.

La familia también manifestó que ha entregado información que podría contribuir a la investigación, incluyendo fotografías y datos sobre las personas señaladas de participar en el crimen.