Debajo del bus que reparaba encontró la muerte un joven trabajador

Córdoba

Una jornada de trabajo terminó de manera fatal para Edwin Enrique Barba Hernández, un joven oriundo de Puerto Libertador, Córdoba, quien perdió la vida luego de sufrir un grave accidente mientras realizaba labores de mecánica a un bus en el municipio de Montelíbano.

El caso se conoció este martes 3 de noviembre y ocurrió en las instalaciones de la antigua estación de servicio conocida como la Bomba del Calle, un lugar donde el trabajador se encontraba adelantando labores de reparación y mantenimiento del automotor.

Según las primeras versiones, Edwin estaba debajo del pesado vehículo cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el gato hidráulico que lo mantenía elevado habría cedido, provocando que el bus descendiera repentinamente sobre él.

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El trabajador quedó atrapado debajo del automotor y sufrió lesiones de gravedad, situación que generó angustia entre las personas que se encontraban en el establecimiento y que intentaron auxiliarlo.

Tras lo ocurrido, varias personas reaccionaron para prestarle ayuda y facilitar su traslado de urgencia a un centro asistencial del municipio de Montelíbano.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares, el joven habría ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse están las condiciones en las que se realizaba el mantenimiento y las causas que originaron el accidente.