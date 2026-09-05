“¿Por qué tenían que morir los cuatro?”: Petro cuestionó operación contra ‘Bendito Menor’.

Colombia

El expresidente Gustavo Petro abrió una nueva controversia alrededor de la operación realizada en Riohacha, La Guajira, que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y otros dos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Petro cuestionó directamente la actuación de la Policía Nacional y pidió explicaciones sobre las circunstancias en las que terminó el procedimiento.

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“Que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y esta está rodeada completamente por la Policía Nacional, tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa”. ➜ También puede leer: ¿Qué pasará tras la muerte de ‘Bendito Menor’? ACSN hicieron un anuncio. ›› Publicidad

El exmandatario fue más allá y puso en duda cuál habría sido, a su juicio, la prioridad de la operación.

“La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar a los bandidos, sino matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”.

Petro también hizo referencia a la presencia de una mujer dentro de la vivienda y cuestionó:

Sus palabras generan controversia frente a un procedimiento que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha presentado como uno de los principales resultados de su ofensiva contra las estructuras criminales.

Frente a los cuestionamientos de Petro, existe una versión oficial que debe tenerse en cuenta.

La Policía Nacional informó que la operación fue desarrollada por unidades especializadas de la Dijín y la Dipol, en coordinación con la Fiscalía, después de un proceso de inteligencia e investigación que permitió localizar a ‘Bendito Menor’ en una vivienda de la zona urbana de Riohacha.

En el mismo procedimiento murieron alias ‘El Tío’, señalado como responsable logístico; alias ‘Casiloco’, vinculado por las autoridades al componente financiero, y alias ‘La Bebecita’, quien era pareja de ‘Bendito Menor’ y, según la Policía, pertenecía a su círculo cercano.

La Policía, en su comunicado institucional, habla de la “neutralización” de los cuatro integrantes, pero no desarrolla allí una narración detallada de cómo se produjo el uso de la fuerza dentro de la vivienda.

Sin embargo, información conocida posteriormente a través de fuentes de inteligencia señala que durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento en el que murieron las cuatro personas que estaban en el inmueble.



