Jaider, el hombre que iba como parrillero de una moto y murió en la vía a Piedecuesta

Piedecuesta

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles 4 de noviembre dejó un hombre fallecido y otro lesionado en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, a la altura del Seminario San Alfonso, metros antes de llegar al sector de La Españolita.

La víctima fue identificada como Jaider Gutiérrez Robles, de 32 años, natural de Pailitas, Cesar, quien residía en el barrio Comuneros de Piedecuesta y se desempeñaba como auxiliar de pintura.

Gutiérrez Robles se movilizaba como acompañante en una motocicleta de placa HAB87I, que terminó involucrada en una colisión con una camioneta Mazda, en circunstancias que son objeto de investigación.

Publicidad

Jaider, de 32 años, perdió la vida cuando viajaba como parrillero de una motocicleta que chocó contra una camioneta en la vía Floridablanca–Piedecuesta, cerca del Seminario San Alfonso. El conductor de la moto resultó herido. Las causas del accidente son materia de investigación. https://t.co/kS8a5s4E1c — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) November 5, 2026

Una maniobra de adelantamiento, entre las hipótesis

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas sobre el accidente, la camioneta se desplazaba por el carril central de la autopista y su conductor habría activado la direccional para incorporarse al carril derecho.

En ese momento, el motociclista presuntamente intentó adelantar al vehículo por la orilla de la via, maniobra que habría terminado en una colisión contra la parte lateral derecha de la camioneta.

Producto del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron sobre el pavimento. Jaider Gutiérrez, quien viajaba como parrillero, habría salido proyectado varios metros, sufriendo graves lesiones en la cabeza que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Entre los elementos que se buscan esclarecer se encuentra el uso de los elementos de protección. Según información preliminar relacionada con las imágenes de cámaras de seguridad del sector, la víctima aparentemente no portaba casco al momento del siniestro.

El conductor de la motocicleta, por su parte, resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud.

Asimismo, se conoció la versión de que el motociclista estaria trabajando en trasnporte informal Sin embargo, estas circunstancias deberán ser verificadas dentro de las actuaciones correspondientes.

Familiares llegaron al lugar de los hechos

La escena estuvo marcada por momentos de dolor cuando familiares de Jaider Gutiérrez llegaron al sitio del accidente y conocieron que el hombre de 32 años había perdido la vida.

Mientras sus allegados intentaban asimilar lo ocurrido, unidades de Tránsito de Piedecuesta adelantaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de información necesaria para establecer las circunstancias del siniestro.

El accidente también ocasionó afectaciones en la movilidad por este importante corredor vial, debido a la presencia de los vehículos involucrados y a las labores realizadas por las autoridades. Durante el procedimiento fue necesario regular el tránsito por el sector.

Por ahora, las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades de los conductores involucrados están por establecerse. La revisión de las cámaras de seguridad y los demás elementos recopilados será fundamental para determinar cómo se produjo la colisión que cobró la vida de Jaider Gutiérrez Robles.