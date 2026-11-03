“No soy ladrón”: Alfredo Saade exige retractación a Néstor Morales y advierte demanda

Colombia

Un nuevo enfrentamiento entre el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, Alfredo Saade, y el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, surgió a raíz de unas declaraciones en las que, según Saade, el comunicador calificó a la anterior administración presidencial como un gobierno de “ladrones”.

La controversia se conoció a través de un mensaje atribuido a Saade en la red social X, donde rechazó las palabras del periodista y aseguró que ese tipo de afirmaciones también lo involucran, teniendo en cuenta que ocupó importantes cargos durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

“Néstor, usted acaba de decir que el gobierno de @petrogustavo fue un gobierno de ‘ladrones’. Yo fui jefe de gabinete y embajador y no soy ladrón”, manifestó el exfuncionario en el mensaje difundido.

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Saade también exigió una retractación pública y advirtió que podría emprender acciones legales si el periodista mantiene sus declaraciones.

“Le pido que se retracte o me veré en la obligación de llevarlo ante la justicia. Espero lo haga ahora mismo”, agregó, dirigiéndose directamente a Morales.

Alfredo Saade fue jefe de despacho de la Presidencia durante el Gobierno Petro y posteriormente se desempeñó como embajador de Colombia en Brasil. Su paso por la administración estuvo marcado por diferentes controversias políticas y actuaciones de los organismos de control.

No es la primera vez que Saade y Morales protagonizan un intercambio público. En octubre de 2026, el exfuncionario publicó un mensaje relacionado con el estado de salud del periodista, situación que generó una discusión en redes sociales después de que una comunicadora cuestionara la información difundida.

El nuevo episodio se produce en medio del debate político sobre la gestión del anterior Gobierno y los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción durante esa administración.

Por ahora, Saade ha advertido sobre la posibilidad de acudir a la justicia, pero no se ha confirmado la presentación formal de una demanda ni una retractación pública de Néstor Morales frente a este nuevo señalamiento.