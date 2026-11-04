Sicarios asesinaron de un disparo en la cabeza a patrullero de 27 años

Medellín

Un violento ataque armado registrado durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre en el centro de Medellín dejó tres personas muertas, entre ellas un patrullero de la Policía Nacional, y otras dos heridas. Los hechos desencadenaron una persecución y un amplio operativo de las autoridades para identificar y capturar a los responsables.

El uniformado fallecido fue identificado como Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien llevaba más de siete años al servicio de la institución y se encontraba adscrito a la estación de Policía de La Candelaria, en la capital antioqueña.

De acuerdo con la información conocida, hacia las 12:17 de la madrugada se registró un ataque sicarial en el sector conocido como El Bronx, en inmediaciones de Estación Villa. Las primeras versiones indican que varios hombres armados, vestidos con prendas oscuras y movilizándose en motocicletas, participaron en una agresión que dejó inicialmente a dos civiles gravemente afectados.

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Al escuchar las detonaciones, varias patrullas que realizaban labores de vigilancia en el sector acudieron al lugar. Los presuntos responsables emprendieron la huida y los uniformados iniciaron una persecución para intentar detenerlos.

Durante el procedimiento, los sospechosos dispararon en repetidas ocasiones contra los policías. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del patrullero Santa Aguirre, quien conducía una motocicleta oficial y perdió el control del vehículo tras resultar herido.

Sus compañeros lo auxiliaron y trasladaron de urgencia al hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, se confirmó su fallecimiento.

Además de la muerte del uniformado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos hombres que habrían sido víctimas del ataque inicial.

Uno de ellos, de aproximadamente 45 a 50 años, fue encontrado sin vida en el sector donde comenzaron los hechos. Presentaba varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La segunda víctima, un hombre de entre 50 y 55 años, fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En medio de los hechos también resultaron heridas otras dos personas. Una de ellas, de 26 años, recibió un disparo en la espalda que comprometió uno de sus pulmones y permanece bajo atención médica en el hospital San Vicente Fundación.

El segundo lesionado, de 62 años, sufrió heridas en una mano y una pierna. Según los reportes conocidos, se encuentra estable y recibe atención en el Hospital General de Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que una de las principales hipótesis apunta a un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales que estarían disputándose el control de un punto de comercialización de estupefacientes en el centro de la ciudad.

Por ahora, los investigadores buscan establecer qué organizaciones estarían involucradas, cuáles fueron los motivos del ataque y quiénes participaron directamente en los hechos.

Tras el asesinato del patrullero, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá activó un plan candado y desplegó diferentes procedimientos de búsqueda que se extendieron durante la madrugada.

Las primeras acciones permitieron la incautación de varias motocicletas y otros elementos que podrían resultar importantes para la investigación.

Las autoridades también adelantan labores de inteligencia, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de información para reconstruir los desplazamientos de los atacantes y establecer sus identidades.

“No vamos a descansar hasta dar con los responsables directos y con toda esa estructura criminal”, manifestó el mandatario.