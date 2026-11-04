Una pareja salió de su casa y fue sorprendida por sicarios: ninguno sobrevivió

Atlántico

Una pareja de esposos perdió la vida tras ser atacada a tiros por dos hombres que se movilizaban en motocicleta cuando, al parecer, salía de su vivienda para iniciar su jornada laboral. El hecho ocurrió durante la mañana del martes 3 de noviembre en el municipio de Soledad, Atlántico, y dejó consternados a los habitantes del sector donde se registró el doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Dubis Vanegas Rodríguez y Luis Alberto García Rodríguez. El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:55 de la mañana, en la diagonal 53B con transversal 1C, en el barrio La Candelaria II, conocido también como Los Cocos, donde la pareja fue interceptada cuando se encontraba en las afueras de su residencia.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y sorprendieron a los esposos. Uno de los ocupantes habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra ambos, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias que motivaron la agresión. Después del ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

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Residentes del sector auxiliaron a las víctimas y las trasladaron en un motocarro hasta el Hospital Juan Domínguez Romero, donde el personal médico confirmó el fallecimiento de Dubis Vanegas Rodríguez debido a la gravedad de las lesiones. Entre tanto, Luis Alberto García Rodríguez fue remitido al Hospital Universidad del Norte, donde permaneció bajo atención especializada.

Sin embargo, horas después se confirmó que el hombre también había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque. Con su muerte, el hecho pasó de ser investigado como un homicidio con una persona lesionada a un doble homicidio que ha generado preocupación entre los habitantes de esta zona del municipio de Soledad.

Según versiones conocidas tras lo ocurrido, los familiares de la pareja manifestaron desconocer las razones por las cuales ambos fueron atacados. También señalaron que no tenían conocimiento de amenazas contra sus seres queridos. Por ahora, las autoridades no han establecido si las víctimas habían sido objeto de intimidaciones ni han confirmado alguna hipótesis relacionada con los móviles del crimen.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para reconstruir lo sucedido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este doble homicidio, mientras continúan las labores de recopilación de información que permitan esclarecer lo ocurrido.