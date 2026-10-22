Hallan sin vida en Caldas al papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez

Colombia

José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años y padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, fue hallado sin vida en la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 en la zona rural de Pensilvania, en el oriente de Caldas.

De acuerdo con información conocida por el diario La Patria, el cuerpo fue encontrado hacia las 10:30 a.m. en el sector conocido como Los Tanques. Un ciudadano que pasaba por el lugar lo vio y alertó a las líneas de emergencia.

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Qué se sabe del hallazgo

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional y funcionarios judiciales, que realizaron la inspección técnica y confirmaron la identidad del hombre. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se le practicará la necropsia.

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Las autoridades no han establecido si se trató de una muerte violenta o por causas naturales, ni han informado si el cuerpo presentaba heridas. El caso permanece bajo investigación.

José Sigifredo era reconocido en Pensilvania, municipio de donde es originaria la familia Restrepo y donde residía.

El mensaje de su hijo

La muerte fue confirmada en redes sociales por Geimar Restrepo, hermano de Sonia, quien publicó una fotografía junto a su padre con el mensaje: “Vuela alto papá, te voy a extrañar mucho mi viejo”. Al día siguiente compartió una nueva despedida en la que lo describió como un hombre ejemplar en valores, esfuerzo y amor.

Hasta el momento, Sonia Restrepo no se ha pronunciado públicamente. Las publicaciones de la familia se han llenado de mensajes de condolencia y solidaridad de los seguidores del cantante.

Un año difícil para la familia

La noticia llega nueve meses después de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 junto a otras cinco personas en un accidente aéreo entre Paipa y Duitama, en Boyacá. La avioneta en la que viajaba tenía plan de vuelo hacia Medellín.

Desde entonces, Sonia Restrepo ha manifestado en redes que sigue adelante por sus hijos.