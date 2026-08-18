Petro pidió réplica tras discurso de De La Espriella por el terremoto

Colombia

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto abrió un nuevo escenario de confrontación política entre el expresidente Gustavo Petro y el presidente Abelardo De La Espriella, esta vez por la respuesta institucional y los planes de reconstrucción de las regiones afectadas.

Petro reaccionó después de la primera alocución presidencial de De La Espriella relacionada con la reconstrucción y anunció que solicitará ejercer su derecho a réplica para controvertir algunas de las afirmaciones realizadas por el mandatario.

A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó la manera como se ha desarrollado la atención de la emergencia y calificó la ayuda destinada a las comunidades como “absurdamente ineficaz”. Petro señaló además que pretende presentar públicamente su posición sobre las decisiones que, a su juicio, debería adoptar Colombia frente a las consecuencias del terremoto.

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Uno de los puntos que alimentó la controversia fue el buque hospital Benkos Biohó. Petro reivindicó esta iniciativa como parte de las acciones desarrolladas durante su administración, mientras que De La Espriella respondió durante su intervención que la embarcación permanecía sin operar y que retomó sus funciones el 14 de agosto tras gestiones de su Gobierno.

El cruce se produce mientras el Ejecutivo intenta dimensionar el costo de la reconstrucción. Durante su alocución del 17 de agosto, De La Espriella aseguró que una primera estimación ubica las pérdidas materiales alrededor de los $30 billones.

Según la información presentada por el mandatario, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a pérdidas en edificaciones y otros $5,5 billones a infraestructura. El propio Gobierno advirtió que se trata de cálculos preliminares que podrían modificarse conforme avance la caracterización de los territorios afectados.

El balance presentado en esa misma alocución daba cuenta de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 120.328 familias damnificadas, además de afectaciones en unos 450 municipios de 15 departamentos. Las cifras relacionadas con una emergencia de esta magnitud pueden modificarse conforme las autoridades consolidan nuevos reportes.



