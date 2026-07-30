“La pesadilla que vive Colombia está por terminar”: Ricardo Henao lanzó fuerte mensaje político

Bogota

El periodista deportivo Ricardo Henao volvió a convertirse en tema de conversación después de publicar un contundente mensaje sobre el panorama político que atraviesa Colombia y el próximo cambio de Gobierno.

A través de su cuenta en X, el integrante de Noticias RCN cuestionó a quienes, según su opinión, respaldaron durante los últimos cuatro años decisiones que no tenían defensa y ahora expresan preocupación por la situación nacional.

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“Ahora muchos llorando, pero se la pasaron cuatro años aplaudiendo y defendiendo lo que se sabía no tenía defensa. Por fortuna la pesadilla que vive Colombia está por terminar”, escribió el comunicador.

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Aunque Henao no mencionó directamente al presidente Gustavo Petro, su publicación fue interpretada por numerosos usuarios como una crítica al Gobierno saliente y a los sectores que defendieron su gestión.

El pronunciamiento provocó reacciones divididas. Algunos internautas respaldaron el derecho del periodista a expresar públicamente sus posiciones políticas, mientras otros consideraron que las figuras vinculadas a medios nacionales deberían mantener mayor neutralidad frente a estos asuntos.

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