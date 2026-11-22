Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro, identificada como @petrogustavo, al considerar que algunas de sus publicaciones podrían constituir una posible incitación a la violencia y representar un riesgo para la estabilidad institucional del país.

Publicidad

La solicitud fue confirmada este domingo 22 de noviembre de 2026 mediante un comunicado oficial, en el que la entidad informó que remitió una carta al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X, con el propósito de que la plataforma evalúe las publicaciones del exmandatario.

Publicidad

La publicación de Gustavo Petro que desató la solicitud

Según el Ministerio, el pronunciamiento se originó por una publicación realizada el sábado 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana, desde la cuenta oficial de Petro, en la que escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

Publicidad

Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya. https://t.co/JOTXKk1Vdg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026

El mensaje estuvo acompañado de un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido inicialmente por el usuario @AlejoToroAnt, que contiene fragmentos de una intervención del expresidente durante un encuentro realizado en Cali el pasado 19 de noviembre.

En la grabación, Petro manifestó que era necesario actuar en las calles de manera inmediata y planteó que una movilización multitudinaria permitiría al pueblo restaurar lo que denominó la democracia real.

Para el MinTIC, estas expresiones generan preocupación debido a que podrían interpretarse como un llamado a intensificar la presión colectiva contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, elegido en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

MinTIC advierte sobre posibles riesgos para las instituciones

En el comunicado, la cartera sostuvo que las redes sociales no deben convertirse en herramientas para promover acciones que, a su juicio, puedan afectar la estabilidad democrática o poner en riesgo las instituciones del Estado colombiano.

Asimismo, señaló que X dispone de políticas relacionadas con la incitación a la violencia y la difusión de contenidos que puedan representar amenazas para la seguridad pública, por lo que solicitó evaluar el comportamiento de la cuenta del exmandatario.

La entidad también pidió tener en consideración el alcance de las publicaciones de Gustavo Petro, el número de seguidores de su perfil y su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo https://t.co/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

MinTIC recordó una decisión del Consejo de Estado contra Petro

Otro de los argumentos expuestos por el Ministerio está relacionado con una decisión del Consejo de Estado del pasado 30 de octubre, mediante la cual se ordenó retirar publicaciones en las que Petro hizo señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y posibles conductas delictivas atribuidas al registrador nacional del Estado Civil.

La entidad incluyó este antecedente en su comunicación a X para respaldar su solicitud de revisión de los contenidos publicados por el expresidente.

El comunicado también recordó los acontecimientos del estallido social iniciado el 28 de abril de 2021, cuando las plataformas digitales desempeñaron un papel importante en la convocatoria y organización de manifestaciones ciudadanas, algunas de las cuales estuvieron acompañadas de episodios de violencia y afectaciones al orden público.

¿Qué pasará con la cuenta de Gustavo Petro?

Aunque el Ministerio solicitó expresamente la suspensión del perfil @petrogustavo, esto no significa que la cuenta haya sido bloqueada o eliminada de la plataforma.

La decisión sobre una eventual suspensión dependerá de la evaluación que realice X conforme a sus políticas de funcionamiento y moderación de contenidos.

La controversia también plantea interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y las medidas adoptadas para prevenir posibles llamados a la violencia en las plataformas digitales.

Por ahora, se desconoce si X atenderá la petición del Gobierno colombiano o qué respuesta dará a la solicitud enviada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.