Colombia

En medio de la controversia política que rodea a la familia del presidente Abelardo de la Espriella, Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, sorprendió con un pronunciamiento en el que rechazó los ataques y señalamientos contra la hija del actual mandatario, haciendo un llamado al respeto por los menores de edad.

Publicidad

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Antonella expresó su desacuerdo con las críticas personales dirigidas contra la menor y aseguró que las diferencias políticas entre los sectores que respaldan al actual Gobierno y quienes ejercen oposición no deberían involucrar a los hijos de los dirigentes.

Publicidad

“Una menor de edad no tiene por qué recibir una avalancha de odio en su contra. Es legítimo pedir explicaciones, mas no perfilar a una menor de edad y mucho menos atacarla”, manifestó Antonella, al referirse a la polémica que ha generado diferentes reacciones en el escenario político nacional.

Publicidad

El pronunciamiento se produjo después de que circularan imágenes de la hija del presidente Abelardo de la Espriella durante las celebraciones del Festival Náutico de Cartagena, donde se conoció que había utilizado una embarcación de la Armada Nacional para realizar un desplazamiento.

La situación generó cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre la utilización de bienes públicos en actividades relacionadas con la familia presidencial. Desde la oposición surgieron solicitudes para conocer las circunstancias en las que se autorizó el traslado y determinar si correspondía a procedimientos oficiales de seguridad.

Ante la controversia, voceros del Gobierno explicaron que la utilización de la embarcación respondió a protocolos de protección establecidos para los integrantes de la familia presidencial, rechazando los señalamientos sobre un supuesto uso irregular de recursos estatales.

Antonella Petro sostuvo que solicitar explicaciones sobre las actuaciones del Gobierno es un ejercicio legítimo de control ciudadano, pero advirtió que ese derecho no debe convertirse en una justificación para promover ataques personales contra menores de edad.

La hija del expresidente recordó que durante el mandato de su padre también enfrentó situaciones de exposición pública y cuestionamientos personales, por lo que consideró necesario evitar que experiencias similares se repitan con los hijos de otros mandatarios.

En ese sentido, pidió que las discusiones políticas se concentren en las decisiones de quienes ejercen el poder y no en sus familiares, especialmente cuando se trata de personas menores de edad que no tienen responsabilidades dentro de la administración pública.

“Seamos oposición con altura y con argumentos ante las decisiones del Gobierno. ¡La familia no debe ser utilizada!”, expresó Antonella al finalizar su pronunciamiento, con el que defendió la necesidad de mantener límites en las confrontaciones políticas.