Regresaron al Museo Nacional las piezas retiradas por orden del Gobierno

Colombia

Las piezas históricas y culturales que habían sido retiradas de las salas del Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre regresaron a sus espacios de exhibición entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, en cumplimiento de una orden judicial que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a restituirlas en un plazo máximo de 48 horas.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que resolvió varias acciones de tutela presentadas por ciudadanos, congresistas y organizaciones sociales, quienes cuestionaron el retiro de elementos relacionados con la memoria histórica, los movimientos sociales, el proceso de paz y diferentes expresiones culturales del país.

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En total, el procedimiento había involucrado 63 elementos, entre ellos 22 piezas patrimoniales, objetos en préstamo, reproducciones y materiales de apoyo utilizados en las exposiciones permanentes del museo.

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Según la información conocida sobre el proceso de restitución, los elementos fueron devueltos en buen estado y cuatro de las cinco salas intervenidas ya fueron habilitadas nuevamente para el ingreso de visitantes.

Una sala continúa cerrada

La única sala que permanece cerrada es la número 17, denominada 'Fuerza, fe y sustancia', inaugurada en 2023. Este espacio requiere trabajos de montaje más complejos para garantizar la correcta ubicación y conservación de las piezas, razón por la cual su reapertura está pendiente.

Las otras salas que habían sido intervenidas corresponden a 'Memoria y nación', 'Hacer sociedad', 'Tierra como recurso' y 'Ser y hacer', espacios que reúnen diferentes momentos y expresiones de la historia colombiana.

En su fallo del 28 de octubre, el juez César Enrique Osorio Ortiz señaló que el Ministerio no presentó un acta del Comité de Gestión Patrimonial ni un concepto curatorial que justificara la decisión de retirar las piezas de exhibición.

Durante el proceso judicial, la cartera de Cultura argumentó que había actuado siguiendo una instrucción presidencial. Sin embargo, el despacho consideró que esa explicación no reemplazaba la obligación de sustentar técnicamente las modificaciones realizadas en las salas.

La sentencia también estableció que las autoridades pueden reorganizar las exposiciones del Museo Nacional, siempre que las decisiones respondan a criterios técnicos, históricos y de conservación, y no exclusivamente a diferencias ideológicas o políticas.

Aunque los demandantes solicitaron que el presidente Abelardo de la Espriella ofreciera disculpas públicas por lo sucedido, el juzgado no accedió a esa petición.

Con la restitución de los elementos, el Museo Nacional avanza en la recuperación de los espacios intervenidos, mientras continúa pendiente el montaje de la sala 17 y la evaluación técnica y curatorial que deberán adelantar las entidades responsables.