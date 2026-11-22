Judicial

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió actuaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. y cuatro operadores de telefonía móvil por el presunto incumplimiento de su obligación legal de atenuar, restringir o eliminar las señales de telecomunicaciones dentro de las cárceles del país. La decisión fue dada a conocer por la Presidencia de la República en un comunicado divulgado el 21 de noviembre de 2026.

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Cuatro cárceles con conexión satelital

De acuerdo con la información oficial, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC realizó verificaciones técnicas que identificaron conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro centros de reclusión:

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La Picota , en Bogotá.

, en Bogotá. Bellavista , en Bello (Antioquia).

, en Bello (Antioquia). Cárcel de Acacías , en el Meta.

, en el Meta. Las Heliconias, en Florencia (Caquetá).

El origen: el megaoperativo en La Picota

La investigación se produce después del operativo realizado a comienzos de noviembre por el Inpec en 19 pabellones de La Picota, el complejo penitenciario más grande del país. Allí las autoridades incautaron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink, además de otros equipos electrónicos.

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El hallazgo de las antenas encendió las alarmas porque este tipo de servicio no depende de la red de telefonía móvil, lo que le permite a los internos conectarse a internet aunque existan bloqueos a la señal celular. Hasta ahora, las autoridades no han explicado cómo ingresaron estos equipos al penal ni quiénes los utilizaban, aspectos que deberán establecer las investigaciones.

Las empresas investigadas

Además de Starlink Colombia S.A.S., el MinTIC formuló cargos contra los siguientes operadores, en relación con lo encontrado en La Picota:

Comunicación Celular S.A. (Comcel – Claro).

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar).

Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM).

Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).

¿Qué dice la ley?

El artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, obliga a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios. Los procesos buscarán determinar si las compañías adoptaron las medidas exigidas para impedir comunicaciones irregulares desde las prisiones.

Es importante precisar que la formulación de cargos no constituye una sanción definitiva: será dentro de las actuaciones administrativas que se establezca si existe responsabilidad y, de ser así, las sanciones correspondientes. Hasta el momento no se conocen pronunciamientos de Starlink ni de los operadores móviles.

“Se acabó el recreo”

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al MinTIC y al Inpec trabajar con las empresas de internet 4G, 5G y satelital para impedir el acceso a redes móviles e internet desde los penales. “Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada”, señaló el mandatario, quien también pidió restringir las conexiones satelitales no autorizadas.

El jefe de Estado indicó que la responsabilidad es compartida entre los operadores, el MinTIC, el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública, y advirtió que “las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen”.

Un problema que no es nuevo

El uso de celulares desde los centros de reclusión para cometer extorsiones y estafas ha sido una preocupación constante de las autoridades. Según balances del Inpec, Colombia cerró 2025 con cerca de 35.000 celulares incautados en sus cárceles. La aparición de antenas satelitales, que no pueden bloquearse con los inhibidores tradicionales de señal celular, plantea ahora un nuevo reto para el control penitenciario.