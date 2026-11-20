Colombia

Un nuevo enfrentamiento político sacude a Colombia luego de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara públicamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos investigar y procesar al expresidente Gustavo Petro por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras posibles conductas delictivas que, según sus señalamientos, habrían ocurrido durante la anterior administración.

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El pronunciamiento se produjo durante la noche del jueves 19 de noviembre, desde la Casa de Nariño, después de una jornada de manifestaciones en diferentes ciudades del país y de las declaraciones de Petro en Cali, donde cuestionó la legitimidad del actual Gobierno y llamó a mantener las movilizaciones.

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“El Gobierno de Petro fue una empresa criminal”

Durante su intervención, De la Espriella lanzó fuertes acusaciones contra su antecesor y aseguró que las autoridades estadounidenses tendrían competencia para adelantar investigaciones por posibles violaciones de leyes nacionales e internacionales.

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“El Gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado también solicitó que cualquier investigación avance con independencia y rigor, y que se examinen las pruebas para establecer eventuales responsabilidades, sin importar la posición política o los cargos que hayan ocupado las personas involucradas.

Además, dirigió cuestionamientos contra el senador Iván Cepeda y otros integrantes de la oposición, a quienes pidió respetar los resultados electorales y ejercer su actividad política dentro de los mecanismos democráticos.

De la Espriella acusa a Petro de promover un golpe de Estado

La controversia aumentó después de que Gustavo Petro, durante su participación en las manifestaciones de Cali, insistiera en sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026 y planteara la necesidad de una movilización ciudadana permanente para exigir la salida del actual Gobierno.

De la Espriella interpretó estas declaraciones como un intento de desconocer el orden constitucional y acusó al expresidente de promover un supuesto golpe de Estado. Asimismo, aseguró que su administración garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá acciones que afecten la institucionalidad.

Petro respondió al llamado a la justicia estadounidense

El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos del mandatario y cuestionó que acudiera a las autoridades extranjeras para solicitar investigaciones en su contra.

“Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras”, expresó Petro en su cuenta de X, donde también defendió la movilización ciudadana y aseguró que el poder político tiene su origen en el pueblo.

El exmandatario insistió en que las manifestaciones ciudadanas son una expresión democrática y rechazó que sus declaraciones constituyan un llamado a ejecutar un golpe de Estado.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes continúa generando reacciones en diferentes sectores políticos del país, en medio de un debate sobre la independencia judicial, la soberanía nacional y las garantías para el ejercicio de la oposición.