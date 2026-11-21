Colombia

Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que el expresidente Gustavo Petro denunciara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró varios vehículos blindados que hacían parte de su esquema de seguridad y del de su familia, situación que, según afirmó, podría poner en riesgo su integridad.

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A través de su cuenta de X, Petro aseguró este sábado 21 de noviembre que algunos de los automotores fueron trasladados al equipo de protección del actual presidente, mientras que otros habrían quedado bajo disposición de generales de la Policía Nacional.

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La denuncia de Gustavo Petro

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia, varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía”, escribió el exmandatario.

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En el mismo mensaje, Petro lanzó una fuerte acusación contra el Ejecutivo al manifestar: “Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, expresión con la que cuestionó las decisiones relacionadas con su protección personal.

Sin embargo, el expresidente no precisó cuántos vehículos fueron retirados, cuándo se produjo la supuesta reasignación ni cuál fue la entidad que ordenó los cambios en su dispositivo de seguridad.

La polémica por la protección de la familia presidencial

Las declaraciones surgieron después de que la Presidencia de la República difundiera un video en el que defendió el uso de una embarcación de la Armada Nacional para el traslado de una integrante de la familia de Abelardo de la Espriella durante el Festival Náutico de Cartagena.

En su explicación, el Gobierno aseguró que el procedimiento correspondió a las medidas de protección establecidas para el presidente y su núcleo familiar, contempladas en la normativa colombiana.

Petro respondió cuestionando que se destinen recursos para garantizar la seguridad de la familia presidencial mientras, según su denuncia, se reducen los elementos de protección asignados a él y a sus familiares.

Gobierno adelanta revisión de esquemas de seguridad

La controversia ocurre en medio de una revisión de los dispositivos de protección asignados a exfuncionarios y otras personas que cuentan con medidas de seguridad financiadas por el Estado.

Durante septiembre, la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó ajustes a los esquemas de varios antiguos integrantes del Gobierno Petro. El Ejecutivo explicó que estas decisiones responden a evaluaciones sobre las condiciones de riesgo y a la necesidad de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

No obstante, en el caso específico del expresidente, no se ha conocido una explicación oficial que confirme la cantidad de vehículos retirados ni las razones técnicas que habrían motivado su reasignación.