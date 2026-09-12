Andrea Petro dice que Gustavo Petro habría actuado distinto ante la emergencia

Política

La atención de la emergencia ocasionada por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando debate político, ahora nuevamente alrededor de Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro.

Durante las semanas posteriores a la tragedia, Andrea se convirtió en una de las voces más críticas frente a algunas de las decisiones tomadas por autoridades nacionales y locales.

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A través de sus redes sociales cuestionó especialmente la respuesta en las zonas más afectadas y sostuvo que el objetivo principal debía ser concentrar todos los esfuerzos disponibles en salvar vidas.

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“Algo no se está haciendo bien”, escribió en medio de la emergencia, al referirse a las dificultades reportadas por comunidades que continuaban incomunicadas y a las decisiones adoptadas en ciudades como Cali.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de reforzar las medidas de seguridad y control del orden público en Cali.

Andrea consideró que las Fuerzas Armadas debían estar concentradas principalmente en las labores humanitarias.

“Militarizar la ciudad para imponer el orden, en lugar de poner a nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia y de salvar vidas, demuestra que se está priorizando el control sobre las personas, en lugar de las vidas”, manifestó en aquel momento.

También alertó sobre las dificultades que enfrentaban diferentes poblaciones del Chocó para comunicarse, los cortes de energía y los problemas de abastecimiento durante los primeros días posteriores al terremoto.

Sus intervenciones no quedaron únicamente en redes sociales.

Andrea se encontraba en Europa cuando ocurrió el terremoto y aseguró que comenzó a coordinar ayuda a distancia prácticamente desde las primeras horas posteriores a la tragedia.

Posteriormente viajó a Colombia junto con sus hijas y participó en actividades humanitarias dirigidas a los damnificados.

Según el balance que ella misma compartió, lograron entregar más de 1.000 ayudas y trabajaron directamente con familias afectadas.

“Ayudar no es solo dar; es estar presente cuando más nos necesitan”, expresó al finalizar parte de esa labor.

En redes sociales comenzó a circular una versión según la cual Andrea Petro habría asegurado recientemente que, si su padre Gustavo Petro hubiera estado nuevamente en la Presidencia durante el terremoto, habría reaccionado más rápidamente y esa actuación podría haber permitido salvar cerca de un centenar de personas.

El expresidente Gustavo Petro se pronunció el mismo 10 de agosto, horas después de la emergencia, y pidió a integrantes del Pacto Histórico y a sus seguidores organizar acciones de solidaridad para ayudar a los damnificados.

En ese momento, el balance todavía era preliminar y se reportaban más de cien fallecidos.

Durante los días siguientes, Petro también cuestionó algunas decisiones del Gobierno De La Espriella relacionadas con el manejo de la emergencia.

El terremoto sorprendió al Gobierno De La Espriella apenas tres días después de su posesión y provocó una emergencia de enormes dimensiones en varias regiones del país.

Desde entonces, tanto el Gobierno como sectores de oposición han protagonizado discusiones sobre la velocidad de la respuesta, la recepción de ayuda internacional, las operaciones de rescate y posteriormente el proceso de reconstrucción.

En ese escenario, Andrea Petro ha mantenido una posición crítica y ha insistido en que la prioridad debe estar en las familias afectadas y en las comunidades que todavía intentan recuperar sus viviendas y sus medios de vida.