Renunció funcionario tras escándalo por preparación de un animal silvestre

Colombia

La polémica desatada por un video en el que aparece un funcionario público cocinando un armadillo en Bogotá terminó con su renuncia a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Se trata de Yordy Medina Noriega, quien se desempeñaba como asesor del despacho de la directora y estaba encargado de las comunicaciones de la entidad. El funcionario presentó su renuncia el jueves 15 de octubre de 2026, después de que la grabación comenzara a circular en redes sociales y generara fuertes cuestionamientos por la preparación de un animal perteneciente a la fauna silvestre colombiana.

La renuncia fue aceptada por la directora de la ANT, Lina María Garrido, y se hizo efectiva este viernes 16 de octubre. Medina Noriega había tomado posesión de su cargo el pasado primero de septiembre, por lo que apenas llevaba 45 días vinculado a la entidad cuando se conoció el caso.

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El video que desató la polémica

La controversia comenzó cuando se difundieron imágenes en las que Medina Noriega aparece frente a una olla mientras prepara lo que identifica como un cachicamo, nombre popular con el que se conoce al armadillo en varias regiones del país. Durante la grabación, el entonces funcionario hace referencia a las costumbres gastronómicas de su región mientras muestra el animal.

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El video comenzó a circular el miércoles 14 de octubre y rápidamente generó reacciones entre organizaciones defensoras de animales, ciudadanos y congresistas, quienes cuestionaron que un funcionario público apareciera preparando un ejemplar de fauna silvestre. Las críticas también estuvieron relacionadas con las restricciones legales que existen en Colombia frente a la captura, tenencia, comercialización y aprovechamiento de estas especies.

Procuraduría abrió investigación disciplinaria

La situación llegó hasta la Procuraduría General de la Nación, que anunció la apertura de una investigación disciplinaria para determinar si la conducta del entonces funcionario pudo constituir una infracción a las normas relacionadas con la protección de la fauna silvestre.

Como parte de las primeras actuaciones, el organismo de control solicitó a la Agencia Nacional de Tierras información sobre la vinculación laboral de Medina Noriega, incluyendo su nombramiento, fecha de posesión, salario y circunstancias de su retiro. También ordenó preservar la grabación para que pueda ser analizada dentro del proceso.

Adicionalmente, la Procuraduría pidió información a las autoridades ambientales con el propósito de establecer la especie del animal que aparece en el video, su condición de protección y las posibles restricciones legales relacionadas con su aprovechamiento.

Congresistas pidieron investigar lo ocurrido

El caso también provocó pronunciamientos de diferentes sectores políticos y organizaciones animalistas. Entre quienes solicitaron investigar los hechos se encuentran las congresistas Andrea Padilla y Esmeralda Hernández, quienes cuestionaron lo ocurrido y pidieron determinar si existieron conductas contrarias a las normas de protección ambiental.

Las solicitudes buscan establecer cómo fue obtenido el animal, de qué especie se trataba y si su preparación estuvo relacionada con alguna actividad prohibida por la legislación colombiana.

Renunció, pero la investigación continúa

Aunque Yordy Medina Noriega dejó su cargo en la Agencia Nacional de Tierras, su renuncia no significa que las actuaciones disciplinarias hayan terminado. La Procuraduría deberá continuar con la recopilación de información y determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad.

Por ahora, no se ha informado sobre una sanción definitiva contra el exfuncionario. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del video y establecer si se produjo alguna vulneración de las normas de protección de la fauna silvestre.