Colombia

Un nuevo enfrentamiento político se desató en Colombia luego de que el representante a la Cámara Alfredo Mondragón lanzara fuertes cuestionamientos contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien acusó de buscar respaldo en un gobierno extranjero para enfrentar las declaraciones del expresidente Gustavo Petro.

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La controversia surgió después de que De la Espriella solicitara a las autoridades de Estados Unidos investigar presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras posibles irregularidades durante el Gobierno anterior, una petición que provocó reacciones entre dirigentes del Pacto Histórico.

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A través de su cuenta de X, el congresista cuestionó la postura del mandatario nacional y aseguró que estaría recurriendo al poder de otro país en lugar de responder a las críticas de la oposición colombiana.

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"El ilegítimo de ABDELAESPRIELLA ante las palabras de petrogustavo no apela al pueblo colombiano, sino al poder arbitrario de un gobierno extranjero para que 'lo salve' del poder del pueblo", escribió Mondragón.

El representante también puso en duda la legitimidad del actual Gobierno y cerró su publicación con una frase que aumentó la controversia política: "No hay mal gobierno que dure 4 años, ni pueblo que lo resista".

El enfrentamiento entre Petro y De la Espriella

Las declaraciones de Mondragón se produjeron después de que Gustavo Petro cuestionara la legitimidad del Gobierno durante las manifestaciones realizadas el jueves 19 de noviembre en Cali, donde llamó a mantener las movilizaciones ciudadanas y pidió la salida anticipada del presidente.

De la Espriella respondió acusando al exmandatario de promover un supuesto golpe de Estado y solicitó a las autoridades estadounidenses investigar posibles conductas delictivas relacionadas con su administración.

Por su parte, Petro rechazó los cuestionamientos y defendió las movilizaciones como una expresión democrática, mientras diferentes dirigentes políticos continuaron pronunciándose sobre el enfrentamiento.

Por ahora, las acusaciones sobre una supuesta ilegitimidad del Gobierno, fraude electoral y posibles acciones contra el orden constitucional forman parte de una controversia política y no constituyen hechos judicialmente demostrados. La confrontación sigue generando reacciones entre el oficialismo y la oposición.