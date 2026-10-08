Lluvia de críticas contra Petro por pedir que se permita nuevamente la reelección.

Política

El expresidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político en Colombia luego de lanzar un desafío al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, a quien le propuso abrir nuevamente las puertas de la reelección presidencial para enfrentarse en las urnas. El pronunciamiento, realizado a través de su cuenta de X, generó una ola de reacciones entre congresistas y dirigentes políticos, quienes cuestionaron la posibilidad de modificar la Constitución para permitir que antiguos presidentes puedan regresar al poder.

La controversia comenzó después de unas declaraciones de De la Espriella sobre las elecciones regionales de 2027, en las que aseguró que su sector político buscaría derrotar a sus adversarios. Petro no tardó en responder y le envió un mensaje directo al mandatario: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado, señorito Abelardo Squiffo”. Además, lo invitó a permitir nuevamente la reelección presidencial, una propuesta que rápidamente se convirtió en tema de discusión nacional.

Las críticas no se hicieron esperar. El representante Daniel Briceño y el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionaron las palabras del exmandatario y señalaron que su propuesta demostraría un interés por regresar a la Presidencia. A estas reacciones se sumaron el expresidente Iván Duque y el exvicepresidente Humberto de la Calle, quienes manifestaron reparos frente a la posibilidad de reabrir la discusión sobre la reelección. Sin embargo, Roy Barreras planteó que una eventual reforma podría permitir un escenario electoral entre Gustavo Petro, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella en 2030.

Publicidad

Cabe recordar que en Colombia la reelección presidencial está prohibida desde 2015, cuando se aprobó una reforma constitucional que impide que una persona que haya ejercido la Presidencia vuelva a ocupar ese cargo mediante una nueva elección. Por esta razón, cualquier intento de restablecerla tendría que pasar por una modificación de la Constitución y cumplir los procedimientos legales correspondientes.

Por ahora, las palabras de Gustavo Petro corresponden a un desafío político y no a una propuesta formal presentada ante el Congreso de la República. Entretanto, el intercambio de declaraciones entre el expresidente y Abelardo de la Espriella vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la reelección presidencial y el futuro político de quienes han ocupado la Casa de Nariño.