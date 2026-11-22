Área metro

La Electrificadora de Santander (ESSA) programó para este lunes 23 de noviembre una nueva jornada de suspensiones del servicio de energía en el área metropolitana de Bucaramanga. Los trabajos, en su mayoría de mantenimiento preventivo de redes, se concentrarán en horas de la mañana y afectarán barrios, urbanizaciones y veredas de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

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Diamante II, el sector con el corte más extenso

En el sur de Bucaramanga, la empresa adelantará labores de mantenimiento en el barrio Diamante II, que incluyen el cambio de postes y la adecuación de estructuras para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la red eléctrica en la zona.

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Por estos trabajos, el servicio estará suspendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. en el sector comprendido entre las calles 89 y 92 con carreras 20 a 24, incluidos el conjunto residencial Cooprofesores, el edificio Moriat y otras zonas del barrio.

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Otros cortes de luz en Bucaramanga

8:00 a.m. a 10:00 a.m.: algunos sectores de la urbanización Miramar; barrio Altos del Lago, conjunto residencial Rincón del Lago; y barrio Comuneros, sector del Colegio Santander.

algunos sectores de la urbanización Miramar; barrio Altos del Lago, conjunto residencial Rincón del Lago; y barrio Comuneros, sector del Colegio Santander. 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: algunos sectores de la urbanización Miradores de UIS.

algunos sectores de la urbanización Miradores de UIS. 9:30 a.m. a 12:00 m.: urbanización Lizcano II; barrio Lagos del Cacique, sector Palmar del Lago; y barrio La Universidad, edificio Alma Mater.

urbanización Lizcano II; barrio Lagos del Cacique, sector Palmar del Lago; y barrio La Universidad, edificio Alma Mater. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (zona rural): afectación parcial en sectores de la vereda Bolarquí Bajo.

Cortes de luz en Floridablanca

8:00 a.m. a 4:00 p.m.: vereda Helechales, asentamiento Asomiflor.

Cortes de luz en Piedecuesta

9:00 a.m. a 1:00 p.m.: urbanización Villa Valentina, sector Villa Josefina.

¿Y en Girón?

De acuerdo con el cronograma publicado por la ESSA, para este lunes no hay suspensiones programadas en el municipio de Girón.

Recomendaciones de la ESSA

Desconectar y proteger los electrodomésticos y demás equipos eléctricos antes de la hora del corte.

No realizar trabajos cerca de las redes eléctricas durante la jornada, pues el servicio puede restablecerse en cualquier momento.

Tener en cuenta que las suspensiones pueden cancelarse o reprogramarse por factores externos, como las condiciones del clima.

La empresa explicó que interrumpir el servicio es una medida de seguridad para el personal técnico que interviene la infraestructura. Los usuarios pueden consultar el listado actualizado de suspensiones en el sitio web oficial de la ESSA, en la sección de suspensiones programadas.