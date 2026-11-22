Bucaramanga

Una discusión terminó en tragedia en el barrio Alfonso López

Lo que comenzó como una presunta discusión entre dos hombres terminó en una tragedia en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga. Un joven identificado como Eduardo José Caballero Valdez perdió la vida luego de resultar gravemente herido con un arma cortopunzante. Aunque alcanzó a recibir atención médica y fue sometido a una intervención quirúrgica, no logró sobrevivir.

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Los hechos se registraron hacia las 5:00 de la tarde del sábado 21 de noviembre, en inmediaciones de la calle 37 con carrera octava. De acuerdo con la información conocida por Lo Que Pasa en Colombia, una riña entre dos personas habría desencadenado la agresión que dejó al joven con una herida de gravedad en el costado izquierdo del tórax.

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La situación fue reportada a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que desplazó una patrulla hasta el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a Caballero Valdez lesionado y procedieron a brindarle los primeros auxilios, antes de trasladarlo en un vehículo institucional hasta el Hospital Universitario de Santander.

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Debido a la gravedad de la lesión, el joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, su estado de salud se complicó y falleció hacia las 11:00 de la noche, horas después de la agresión.

La víctima habría señalado a su presunto agresor antes de morir

Uno de los detalles conocidos sobre este caso es que, antes de ser trasladado al centro asistencial, el joven habría alcanzado a suministrar información a los uniformados sobre la persona que presuntamente lo había atacado.

Con esos datos, las patrullas de la zona iniciaron labores de búsqueda en el mismo sector. Durante el procedimiento, los policías ubicaron al presunto agresor, quien fue interceptado cuando, según el reporte conocido, salía de su residencia.

¿Qué habría provocado la riña?

Las primeras indagaciones apuntan a que el enfrentamiento estaría relacionado con un problema de intolerancia entre los involucrados. Según la versión que el capturado habría entregado a las autoridades, la discusión se habría originado porque, presuntamente, la víctima estaba hablando mal de él.

No obstante, esta versión forma parte de la información preliminar y deberá ser contrastada por los investigadores para establecer qué ocurrió realmente durante los momentos previos a la agresión.

Tras confirmarse el fallecimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica al cadáver y los actos urgentes correspondientes, con el propósito de recopilar los elementos que permitan esclarecer las circunstancias del caso.