Gustavo Petro se aleja de X y anuncia que WhatsApp será su principal canal

Colombia

El expresidente de Colombia Gustavo Petro Urrego anunció un cambio en su estrategia de comunicación digital que marca una nueva etapa en su relación con las redes sociales. Después de varios años utilizando X, antes Twitter, como uno de sus principales canales para intervenir en el debate político, informó que comenzará a darle prioridad a su canal de WhatsApp.

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La decisión fue comunicada a través de una publicación realizada entre la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026, en la que el exmandatario expresó su inconformidad con el funcionamiento de X, plataforma propiedad del empresario Elon Musk.

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Petro aseguró que considera que los algoritmos de esa red social dificultan la circulación de contenidos relacionados con el pensamiento progresista y favorecen mensajes asociados con sectores de extrema derecha.

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Ante esta situación, decidió reorganizar su presencia digital y fortalecer una comunidad que actualmente reúne alrededor de 600.000 seguidores en WhatsApp.

En su pronunciamiento, el exjefe de Estado cuestionó directamente los mecanismos mediante los cuales X distribuye y recomienda contenidos a sus usuarios.

Según Petro, la plataforma presenta restricciones que, a su juicio, limitan la difusión de posiciones políticas progresistas y afectan las condiciones del debate público.

También expresó su preocupación por la circulación de mensajes que considera contrarios a la convivencia democrática.

Estas declaraciones corresponden a la percepción del expresidente sobre el funcionamiento de la plataforma. Hasta el momento, no se ha presentado en su anuncio evidencia técnica independiente que permita establecer que sus publicaciones estén siendo limitadas deliberadamente por razones ideológicas.

A pesar de sus cuestionamientos, Petro aclaró que no eliminará su cuenta ni abandonará completamente X.

El cambio consiste en que esta red social tendrá un papel secundario, mientras WhatsApp se convertirá en su espacio prioritario de comunicación personal.

De 9,1 millones de seguidores en X a cerca de 600.000 en WhatsApp

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue la diferencia entre las comunidades que Petro mantiene en ambas plataformas.

De acuerdo con las cifras compartidas por el propio exmandatario, su cuenta en X reúne aproximadamente 9,1 millones de seguidores, mientras que su canal de WhatsApp cuenta con cerca de 600.000.

Esto significa que la comunidad que tiene actualmente en WhatsApp es considerablemente menor que la acumulada durante años en X.

Sin embargo, Petro considera que este cambio puede permitirle contribuir de otra manera al debate democrático y establecer una comunicación más directa con quienes siguen sus publicaciones.

El expresidente aseguró que comenzará a impulsar el crecimiento de su canal para aumentar progresivamente el número de suscriptores.

Es importante aclarar que esta decisión no implica que Petro pierda los seguidores que tiene en X. Ambas comunidades continuarán existiendo de manera independiente.

WhatsApp tendrá mayor protagonismo en sus comunicaciones

A diferencia de X, donde los usuarios pueden responder, compartir publicaciones y participar en conversaciones públicas, los canales de WhatsApp funcionan principalmente como espacios de difusión.

En ellos, los administradores pueden publicar mensajes, fotografías, videos, enlaces y encuestas que llegan a las actualizaciones de las personas suscritas.

Los seguidores pueden reaccionar al contenido, pero no cuentan con las mismas posibilidades de conversación pública que ofrece X.

Este funcionamiento permite a figuras públicas, organizaciones y medios de comunicación mantener un canal de distribución de información sin depender exclusivamente de la visibilidad que obtengan sus publicaciones en otras redes sociales.

Para Petro, WhatsApp se convertirá en el espacio desde el cual buscará compartir sus pronunciamientos políticos y mantener informados a sus seguidores.

Petro ya había anunciado cambios en su relación con X

La decisión no representa el primer cuestionamiento del expresidente al funcionamiento de la plataforma de Elon Musk.

En meses anteriores, Petro había manifestado su intención de reducir la frecuencia de sus publicaciones y reservar X para mensajes de carácter estratégico.

Sin embargo, continuó utilizando la red social para pronunciarse sobre asuntos políticos, responder a controversias y expresar sus diferencias con el Gobierno nacional.

Durante su periodo presidencial, entre 2022 y 2026, X fue uno de los principales canales desde los cuales comunicó decisiones de su administración, defendió sus políticas y respondió a las críticas de sus opositores.

Tras dejar la Presidencia, mantuvo una presencia activa en esa plataforma, participando en discusiones sobre las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella y otros asuntos de interés nacional.

Incluso después de anunciar el cambio hacia WhatsApp, el exmandatario continuó realizando publicaciones en X, lo que confirma que, al menos por ahora, no se trata de una retirada definitiva.