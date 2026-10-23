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“Bienvenidos a la Patria Milagro”: De la Espriella reaccionó a cancelación de visas.

El mandatario reaccionó a las restricciones anunciadas por Estados Unidos contra 21 colombianos, entre ellos congresistas, exfuncionarios y dirigentes políticos.

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“Bienvenidos a la Patria Milagro”: De la Espriella reaccionó a cancelación de visas
Foto: Referencia / El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios colombianos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reaccionó a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a 21 ciudadanos colombianos, entre ellos reconocidos políticos y exfuncionarios. El mandatario celebró públicamente la medida con un mensaje que generó reacciones en el escenario político nacional.

Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, expresó De la Espriella a través de su cuenta de X, en referencia a las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses.

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De acuerdo con la información divulgada, entre las personas mencionadas se encuentran Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas electos; así como los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y el exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.

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Las restricciones migratorias fueron anunciadas en el marco de las políticas del Gobierno estadounidense relacionadas con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Aunque se informó que las medidas cobijan a 21 colombianos, solo siete nombres fueron dados a conocer públicamente.

El pronunciamiento del presidente colombiano se produjo en medio de las reacciones que ha generado la decisión de Washington, especialmente por la presencia de figuras vinculadas a la política nacional.

Cabe precisar que la cancelación o restricción de una visa es una decisión administrativa de las autoridades estadounidenses y no representa, por sí misma, una condena judicial ni demuestra responsabilidad penal de las personas afectadas.

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