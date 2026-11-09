Noticias Caracol revela informe de la DNI sobre presunto plan para espiar a expresidentes

Política

Un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostiene, con base en una fuente humana, que la entidad habría planeado instalar micrófonos y GPS en los carros destinados a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. La revelación la hizo el domingo 8 de noviembre la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que obtuvo un documento de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al director entrante de la agencia.

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El decreto que puso a la DNI en los esquemas de protección

El documento relaciona ese presunto plan con el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro, que incluyó a la DNI entre las entidades encargadas de asignar vehículos a los exmandatarios. Quienes redactaron el informe consideran que una agencia de inteligencia no tendría una razón técnica para cumplir esa función.

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Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, dijo al noticiero que una actuación de ese tipo estaría por fuera de las competencias de la entidad, aunque advirtió que es difícil establecer cuál era la intención.

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El hacker con orden de captura

La segunda entrega se centra en Carlos Oyola, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde febrero de 2024. Según documentos internos citados por el medio, habría liderado una red que atacaría a la Registraduría para alterar los resultados de la votación del 21 de junio. Se trata de un señalamiento contenido en esos informes, que no ha sido establecido por la justicia.

Contra Oyola existía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026. Noticias Caracol reportó que, horas antes de la primera vuelta presidencial, salió de un apartamento usado por la DNI antes de que llegara el CTI a un allanamiento. Fue capturado el viernes 6 de noviembre por un proceso relacionado con el presunto acceso abusivo a los sistemas de la UNAD y, de acuerdo con el noticiero, hasta ese día seguía siendo funcionario activo de la agencia.

Otros puntos de los documentos

Casa sin registro: una vivienda cercana a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá habría funcionado como sede operativa no registrada y fue desocupada después de las elecciones.

una vivienda cercana a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá habría funcionado como sede operativa no registrada y fue desocupada después de las elecciones. Sospecha sobre Rusia: el informe advierte que computadores y celulares entregados a agentes que viajaron a Moscú para capacitarse podrían tener software espía, y recomienda una revisión forense.

el informe advierte que computadores y celulares entregados a agentes que viajaron a Moscú para capacitarse podrían tener software espía, y recomienda una revisión forense. Helicóptero no tripulado: la DNI pagó 9.000 millones de pesos por un aparato que el documento califica como sobrevalorado. El texto también reporta fallas técnicas, un proceso sancionatorio y un siniestro ocurrido el 15 de marzo.

la DNI pagó 9.000 millones de pesos por un aparato que el documento califica como sobrevalorado. El texto también reporta fallas técnicas, un proceso sancionatorio y un siniestro ocurrido el 15 de marzo. Equipos antidrones: la DNI compró tres por 8.340 millones de pesos. También se verifica una alerta interna sobre una posible capacidad de interceptar comunicaciones en vehículos adquiridos por la entidad.

la DNI compró tres por 8.340 millones de pesos. También se verifica una alerta interna sobre una posible capacidad de interceptar comunicaciones en vehículos adquiridos por la entidad. Compras fallidas: un sistema biométrico de 580 millones no pudo implementarse por incompatibilidad, y 595 computadores comprados por 1.314 millones presentarían fallas.

un sistema biométrico de 580 millones no pudo implementarse por incompatibilidad, y 595 computadores comprados por 1.314 millones presentarían fallas. Salidas de personal: el informe describe declaratorias de insubsistencia que buscarían que personas de confianza del anterior gobierno regresaran luego por vía judicial.

Sin pronunciamiento de los consultados

El noticiero indicó que varios expresidentes prefirieron no referirse públicamente al tema y que no obtuvo respuesta de los dos últimos directores de la DNI del gobierno Petro. Tampoco respondió, según el medio, la oficina de prensa de la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien uno de los documentos menciona en una anotación sobre supuestas reuniones con Oyola.

Los hechos descritos provienen de documentos conocidos por Noticias Caracol y no han sido resueltos por una autoridad judicial. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una condena en firme.