“A defender el desayuno”: el mensaje atribuido a Pizarro contra la reforma tributaria

Colombia

La reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta una creciente oposición política y social. La bancada del Pacto Histórico anunció una movilización nacional para el próximo jueves 19 de noviembre, en rechazo a las medidas contempladas en la denominada Ley de Rescate Económico.

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El anuncio se produjo luego de que varios congresistas cuestionaran los posibles efectos de la iniciativa sobre el costo de vida, especialmente por los cambios propuestos al impuesto al valor agregado (IVA) para determinados alimentos y productos de consumo cotidiano.

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Durante una rueda de prensa realizada el miércoles 11 de noviembre en las afueras del Congreso, representantes del Pacto Histórico anunciaron que buscarán impedir la aprobación de la reforma.

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Una de las voces críticas fue la representante María del Mar Pizarro, quien cuestionó que la iniciativa pueda incrementar la carga tributaria de los hogares mientras contempla reducciones de impuestos para determinados sectores empresariales.

“El Gobierno Nacional le ha declarado la guerra al bolsillo de los colombianos”, manifestó la congresista al referirse a las consecuencias económicas que, según su interpretación, tendría la propuesta.

Convocan movilización nacional para el 19 de noviembre

El Pacto Histórico hizo un llamado a trabajadores, estudiantes, campesinos, pequeños empresarios y ciudadanos de diferentes regiones del país para participar en las manifestaciones anunciadas para el jueves 19 de noviembre.

La bancada considera que la reforma afectaría especialmente a las familias de menores ingresos y a sectores de la clase media, debido al impacto que podrían tener los nuevos gravámenes sobre determinados bienes y servicios.

Los congresistas también cuestionaron las modificaciones propuestas a los aportes al sistema de salud y a los impuestos que pagan las personas naturales.

La convocatoria representa un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno nacional y sectores de oposición, en momentos en que el Congreso adelanta el estudio de una de las iniciativas económicas más importantes de la administración De la Espriella.

Uno de los puntos más discutidos de la Ley de Rescate Económico es la modificación del tratamiento tributario de numerosos productos de la canasta familiar.

El proyecto mantiene la tarifa general del IVA en el 19 %, pero plantea eliminar algunas exclusiones y tratamientos preferenciales actualmente establecidos.

De aprobarse sin modificaciones, desde enero de 2028 determinados productos que hoy están excluidos del IVA o pagan una tarifa del 5 % pasarían a estar gravados con el 19 %.

Entre los alimentos mencionados en los análisis del proyecto aparecen el café tostado, el azúcar, el chocolate de mesa, las pastas, las harinas, los fríjoles, las lentejas, el tomate, la cebolla y algunas frutas.

La iniciativa también contempla cambios tributarios para insumos agropecuarios, una situación que ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre los costos de producción y los precios que pagan los consumidores.

Sin embargo, no todos los alimentos quedarían gravados con la tarifa general. Productos como arroz, papa, huevos, carnes y leche conservarían tratamientos tributarios especiales, de acuerdo con los análisis del articulado presentado.

Gobierno defiende la devolución del IVA

Frente a las críticas, el Ministerio de Hacienda aseguró que la reforma no pretende aumentar la carga tributaria de los hogares más vulnerables.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que la iniciativa contempla un mecanismo denominado EfectIVA, mediante el cual se devolvería el impuesto a una parte importante de la población.

Según el Gobierno, aproximadamente 19 millones de colombianos de menores ingresos podrían recibir una devolución equivalente al 100 % del IVA que pagan.

El mecanismo tendría una cobertura progresiva para otros grupos de ingresos y busca compensar los efectos de la ampliación de la base tributaria.

No obstante, algunos congresistas han expresado dudas sobre la implementación de esas devoluciones, la identificación de beneficiarios y las dificultades que podrían enfrentar los hogares al asumir inicialmente los mayores costos.

La reforma también enfrenta reparos de otros partidos

Los cuestionamientos no provienen únicamente del Pacto Histórico.

El Partido Liberal manifestó que no respaldará la aplicación del IVA del 19 % a productos esenciales de la canasta familiar y solicitó revisar las consecuencias que tendría la medida sobre consumidores, pequeños comerciantes y productores agropecuarios.

Distintos integrantes de las comisiones económicas del Congreso también han expresado que el aumento de impuestos sobre alimentos básicos constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar acuerdos sobre la iniciativa.

Por su parte, el Gobierno insiste en que la reforma busca atender las dificultades fiscales del país, fortalecer el recaudo y reorganizar el sistema tributario.

El Congreso tendrá la última palabra

La Ley de Rescate Económico todavía debe superar el trámite legislativo antes de convertirse en una norma de obligatorio cumplimiento.

En consecuencia, los cambios tributarios propuestos no están vigentes y podrían ser modificados, eliminados o rechazados durante su discusión.

Mientras avanzan las negociaciones entre el Gobierno y las bancadas, la oposición prepara la movilización del 19 de noviembre como una expresión de rechazo a las medidas que considera perjudiciales para los trabajadores y las familias colombianas.

La discusión continuará tanto en el Congreso como en las calles, con el costo de vida, los impuestos y las finanzas públicas entre los principales temas del debate nacional.